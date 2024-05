Ocon assume culpa por incidente com Gasly no GP de Mônaco, mas deixa clima tenso na Alpine

Após o bom treino classificatório no sábado, a Alpine foi às pistas no Grande Prêmio de Mônaco, neste domingo, confiante em somar pontos importantes no mundial de construtores, mas a situação não ocorreu de uma forma tranquila como a escuderia esperava. Logo na primeira volta, Esteban Ocon se envolveu em um incidente com seu companheiro de equipe, Pierre Gasly, que deixou o carro do primeiro sem ter condições de retornar após a bandeira vermelha.

Largando na 11ª posição, Ocon tentou forçar uma ultrapassagem sobre seu companheiro de equipe na primeira volta e teve seu carro lançado por cima do de Gasly, que sofreu poucos danos, consertados a tempo pela Alpine. Já Ocon precisou se retirar e teve um longa conversa com o chefe de equipe da escuderia, Bruno Famin, antes de se desculpar através de suas redes sociais.

"Tentei levar o carro de volta à garagem para reparar os danos, mas infelizmente o estrago foi grande demais e não consegui voltar para a pista. Foi uma primeira volta caótica", afirmou Ocon antes de se desculpar. "O incidente de hoje foi culpa minha, a diferença foi muito pequena no final e peço desculpas à equipe neste caso", concluiu.

Já Gasly não quis entrar muito na questão sobre o acidente e mostrou alívio ao somar um ponto para a Alpine por terminar na décima posição. "Estou feliz por termos conseguido sair disso com apenas alguns danos na asa dianteira. felizmente com a bandeira vermelha conseguimos consertá-la. Temos que ter certeza que não aconteça novamente. Não podemos nos dar ao luxo, como equipe, arriscar ter os dois carros fora. Potencialmente, talvez pudéssemos ter marcado pontos com os dois carros. Vamos falar sobre isso, tenho certeza de que vamos seguir em frente e encontrar soluções no futuro."

Ele ainda revelou que a equipe já havia advertido os pilotos sobre um possível duelo nas pistas. "Neste momento, devo dizer que estou muito satisfeito e muito aliviado por toda a equipe. Sabíamos que Mônaco era um lugar onde haveria uma oportunidade, mesmo que lutássemos com o carro desde o início do ano. Infelizmente, não foi tão pacífico quanto havíamos planejado. Não quero entrar em muitos detalhes, mas essas coisas não deveriam acontecer. Foi uma instrução clara da equipe sobre o que fazer, o que deveríamos fazer, e isso não foi respeitado", finalizou.

O incidente serviu também para aumentar a tensão entre os pilotos. Franceses, Ocon e Gasly eram bons amigos na infância, mas essa amizade foi acabando conforme a competição interna entre os dois, que passaram a ser rivais. A situação era de conhecimento da Alpine, mesmo assim, a escuderia resolveu apostar em um recomeço entre os dois, o que parece que não vem dando muito certo.

"É triste e exatamente o que não queríamos ter visto. Haverá consequências apropriadas para isso, vamos ter de tomar uma decisão muito difícil", falou. "A responsabilidade dele é bastante clara. Se estivéssemos lutando por pódio no final da corrida, ainda vá lá. Mas na primeira volta, francamente, não é o lugar ideal para atacar, sem deixar espaço", disparou Famin.

OCON RECEBE PUNIÇÃO POR INCIDENTE

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) puniu Ocon pelo acidente com Gasly com dois pontos em sua superlicença. Ele também perderá cinco posições no próximo Grande Prêmio, que acontecerá no Canadá, no circuito Gilles Villeneuve.

"Ficou claro para nós que a colisão foi causada apenas pela tentativa de ultrapassagem excessivamente ambiciosa, de muito longe, pelo Carro 31 (Ocon), e, portanto, foi totalmente culpada pelo incidente", disseram os comissários da prova.

A punição inicial havia sido de 10s em cima do tempo de corrida. No entanto, como Ocon não retornou para a pista, os comissários entenderam que não teve efeito e que o certo seria púnico no próximo GP, por isso a perda de cinco posições no grid de largada.