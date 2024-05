Bruno Rodrigues ganha alta após cirurgia no joelho e recebe visita de jogadores do Palmeiras

Bruno Rodrigues recebeu neste domingo em seu apartamento a visita de alguns jogadores do Palmeiras, que se reuniram para expressar o apoio ao atacante. O jogador recebeu alta após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele sofreu uma ruptura no tendão patelar esquerdo em um jogo-treino na Academia de Futebol.

"Café da tarde na casa dessa fera! Estamos juntos, craque. Conte com a gente", afirmou o zagueiro Luan, ao compartilhar uma foto com Bruno Rodrigues, Mayke e Marcelo Lomba nas redes sociais. Nos comentários, vários torcedores mandaram mensagem de apoio ao atacante.

Bruno Rodrigues vive um drama no Palmeiras. Contratado após boa temporada no Cruzeiro, fez apenas duas partidas sob o comando de Abel Ferreira antes de lesionar o joelho direito. Após uma cirurgia e quatro meses parados, estava apto para retornar até sofrer uma nova lesão, agora no joelho esquerdo.

A nova lesão abalou o atleta, que vem recebendo o apoio dos companheiros de equipe e está sendo observado de perto pelo clube, que prometeu dar total apoio ao jogador, até mesmo em questões emocionais. Bruno Rodrigues também falou sobre o ocorrido nas redes sociais.

"Sei que não está sendo um ano fácil para mim profissionalmente, mas vou ultrapassar mais essa barreira, pela minha família e por todos que torcem por mim. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Voltarei ainda mais forte!", desabafou, antes de uma outra postagem, ao lado da mãe, mostrando a importância da família neste momento.

O Palmeiras não divulgou o tempo de recuperação do atleta, mas a tendência é que fique fora de seis a oito meses. A contusão vem sendo comparada com a sofrida pelo atacante Ronaldo Fenômeno nos tempos de Inter de Milão.

O próximo compromisso do Palmeiras será nesta quinta-feira, às 19h, diante do San Lorenzo, no Allianz Parque, em partida que marcará a despedida do atacante Endrick, reforço do Real Madrid. O time alviverde já se garantiu na liderança do Grupo F da Copa Libertadores.