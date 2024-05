Rodada da Série B tem três jogos e chance de mudança na liderança da tabela

O Goiás pode assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro em caso de vitória sobre o Avaí. O jogo acontecerá nesta segunda-feira, às 21h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela sétima rodada. O dia ainda trará dois jogos regionais. O Botafogo enfrentará o Novorizontino no interior paulista, enquanto o Coritiba vai encarar o Operário, no Paraná.

Ainda invicto, o Goiás pode se aproveitar da derrota do Santos para o América-MG por 2 a 1 para assumir a ponta. A expectativa é grande, já que o time esmeraldino vem de goleada sobre o Botafogo-SP por 4 a 0. Na tabela, tem 14 pontos, contra 15 de santistas e mineiros. O jogo começa às 21h30.

O Avaí, por outro lado, tem dez pontos e trata a partida como uma decisão, até pela possibilidade de se aproximar das primeiras posições. Na rodada passada, derrotou o Sport por 2 a 1.

Botafogo e Novorizontino se enfrentam na Arena NicNet a partir das 21 horas. O time de Ribeirão Preto ainda não venceu e é o lanterna com apenas quatro pontos. Seu rival tem sete e vem de três jogos sem vitória, no último empatou com o Coritiba por zero a zero.

Com oito pontos, o Coritiba tenta engrenar contra o Operário, nove, no Couto Pereira, a partir das 19 horas. Quem vencer, entra na briga pelo acesso. O alviverde vem de um empate sem gols com o Novorizontino. Já a equipe de Ponta Grossa empatou com o Ceará pelo mesmo placar.

A rodada continuará na terça-feira com o duelo entre Amazonas e Mirassol na Arena da Amazônia, em Manaus. O time paulista mira o G-4, enquanto que a equipe amazonense, de técnico novo, quer se distanciar da zona de rebaixamento.