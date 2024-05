Ancelotti tem dúvida no gol para final da Liga dos Campeões: 'Vou levar a decisão para o jogo'

Carlo Ancelotti admitiu ter uma indefinição na equipe do Real Madrid para a decisão da Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund, marcada para este sábado, no estádio de Wembley. A dúvida está justamente em quem vai começar a partida como goleiro titular.

Dono da vaga por quase toda a temporada, Andriy Lunin vem embalado por atuações muito boas. Ele ganhou projeção na equipe graças às lesões de Courtois. Com o consagrado goleiro belga de volta, cabe ao técnico italiano definir quem vai estar em campo no duelo com os alemães.

"Claro que é muito difícil, porque os dois merecem jogar esta final. Lunin porque fez uma temporada fantástica e Courtois porque voltou da lesão e todos conhecem a qualidade dele É uma decisão difícil, mas acho que vou levar essa indefinição para o jogo, sem dúvida", afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta segunda.

Lunin estava com febre e foi o único jogador do Real Madrid que não treinou nesta segunda, quando o time iniciou a última semana de preparativos. Mas Ancelotti disse que o ucraniano de 25 anos deverá estar disponível para a final em Londres.

Courtois reaparece após superar um período de dificuldades. Ele rompeu um ligamento do joelho esquerdo em agosto, apenas dois dias antes do início da temporada. Depois, ele teve um outra grave lesão no menisco do joelho direito em março, quando estava perto de se recuperar. Novamente em forma, ele vem treinando e aguarda a decisão do treinador.