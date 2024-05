Magnus Carlsen, grande mestre de xadrez, vai jogar por time do Campeonato Alemão

O St. Pauli, um dos times mais tradicionais da Alemanha, conseguiu o acesso para disputar a elite do futebol do país pela primeira vez desde a temporada 2010/11 e estará na próxima edição do Campeonato Alemão. Fora de campo, o clube já se movimentou no mercado e buscou um grande reforço: nada menos que um grande mestre de xadrez, o norueguês Magnus Carlsen.

No entanto, Magnus Carlsen não estará envolvido no futebol do time de Hamburgo. O anúncio feito pelo St. Pauli apontou que a contratação faz parte de uma parceria entre a Academia de Xadrez Weissenhaus e a divisão de xadrez do clube, e o enxadrista vai disputar a Campeonato Alemão da modalidade na temporada 2024/25.

Carlsen tem 33 anos e alcançou o topo do ranking mundial do esporte pela primeira vez em 2011. O norueguês continua como número um atualmente. "Estou muito contente por fazer parte da marca mais legal da Alemanha", disse o enxadrista pentacampeão do mundo no comunicado oficial do clube.

O chefe do departamento de xadrez de St. Pauli, Thomas Schüttler, enfatizou as ambições da equipe com o grande mestre no elenco. "Estamos todos entusiasmados por ter Magnus aqui no Millerntor (estádio do St. Pauli). Queremos nos estabelecer 'no topo' a longo prazo", afirmou ele.

No futebol, o St. Pauli se sagrou campeão do Campeonato Alemão 2, a segunda divisão do futebol local, e garantiu uma vaga na elite do país pela primeira vez em 13 anos. Na penúltima partida da temporada, a torcida já fazia festa para celebrar o acesso de forma antecipada.