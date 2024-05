Chuva faz São Paulo mudar cronograma e realizar treino na academia; Calleri deve voltar

A chuva que caiu na manhã desta segunda-feira na capital paulista fez o São Paulo mudar seu cronograma e realizar o treino na academia do Centro de Treinamento da Barra Funda. Apenas os goleiros foram a campo para um trabalho específico. A principal expectativa é no retorno do atacante Calleri para o jogo contra o Talleres-ARG, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no MorumBis, pela sexta rodada.

Calleri esteve fora nos últimos três compromissos do São Paulo. Ele sofreu uma lesão na panturrilha direita na vitória sobre o Cobresal por 3 a 1 no Chile. O atacante treinou normalmente com o restante do elenco nos últimos dias e deve retomar sua posição entre os titulares do técnico Luis Zubeldía.

Quem também deve aparecer entre os titulares é Lucas Moura, que vem recebendo um tratamento especial do departamento médico após voltar aos gramados. Ele, inclusive, iniciou o duelo contra o Águia-PA pela terceira fase da Copa do Brasil e marcou um gol na vitória por 2 a 0.

Sem ir a campo por causa da chuva, o São Paulo realizou, nesta segunda-feira, um trabalho de mobilidade, força e coordenação. Zelbeldía definirá o time que entrará em campo contra o Talleres na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda.

O treinador tem um desfalque certo. James Rodríguez foi liberado para se apresentar à seleção da Colômbia, que se prepara para a disputa da Copa América. O jogador não vem sendo aproveitado e vem tentando uma rescisão contratual. Seu vínculo vai até junho de 2025.

O São Paulo é o vice-líder do Grupo B da Libertadores, com dez pontos, contra 13 do Talleres. Para avançar às oitavas de final no primeiro lugar, o time paulista precisa vencer por qualquer placar.