Tratamento conservador não dá resultado e atacante Dinenno passa por cirurgia no Cruzeiro

O atacante Dinenno desfalcará o Cruzeiro nos próximos jogos após exames constatarem a necessidade de uma cirurgia no púbis. O argentino fazia um tratamento conservador no clube, mas a volta das dores fizeram os médicos optarem pelo processo cirúrgico.

"O Cruzeiro informa que, após criterioso processo de exames e testes, identificou a necessidade de um procedimento cirúrgico no púbis do atacante Juan Dinenno. Nas últimas semanas, o atacante apresentou evolução no tratamento do edema sofrido na partida contra o Alianza-COL, no Mineirão, mas, durante o retorno às atividades em campo, relatou queixas na região do púbis, o que motivou o clube a esta abordagem", informou o Cruzeiro nesta segunda-feira.

A cirurgia será realizada pelo doutor João Lopo Madureira e pelo médico do Cruzeiro, doutor Sérgio Campolina, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira. Todo o processo de recuperação acontecerá no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. "Desejamos uma plena recuperação ao nosso atacante."

Com somente 14 partidas disputadas no ano e cinco gols anotados, o centroavante não teve um prazo de recuperação previsto pelos médicos, mas deve parar por ao menos três meses. Ele já não atuava desde o dia 11 de abril.

O setor ofensivo, por sinal, ainda tem outra baixa. O ponta Arthur Gomes também teve uma lesão detectada. Mas deve retornar bem antes. O jovem que foi revelado pelo Santos está com um edema muscular na coxa esquerda. Sem a dupla, o Cruzeiro receber a Universidad Católica, do Equador, quinta-feira, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana.