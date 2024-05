Hoje é tudo ou nada!

O vexame bate à porta, e cabe ao Flamengo não deixá-lo entrar no Maracanã. Diante da sua torcida, o Mengão só precisa vencer o já eliminado Millonarios, hoje, às 21h, para garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores sem depender de outros resultados. A vaga está nas mãos do Rubro-Negro, mas o clima é de decisão.

Refém dos seus próprios tropeços na competição, o Fla chega na última rodada da fase de grupos sem a classificação assegurada pela sétima vez no século 21. Nas outras seis oportunidades, avançou em três (2010, 2019 e 2023) e foi eliminado nas outras três (2012, 2014 e 2017). Pelo menos, agora a situação não é das mais delicadas, ao contrário de outros anos.

Na arquibancada, a expectativa é de ver novamente uma atuação de gala como na vitória por 4 a 0 sobre o Bolívar-BOL há duas semanas, também no Maracanã, para provar que a chave virou de vez e avançar sem sustos. Se a atitude não for a mesma e o time tropeçar, terá que secar o Palestino, do Chile, diante do Bolívar, também hoje, às 21h, em La Paz, casa dos bolivianos. Se empatar no Maraca, o Fla precisará torcer para os chilenos não vencerem. Em caso de derrota, até o empate na Bolívia eliminará o Rubro-Negro, que, na pior das hipóteses, vai disputar a Sul-Americana.

Dá até pra terminar a chave na primeira colocação e ter a vantagem de disputar o segundo jogo das oitavas em casa, embora seja improvável. Além de vencer o Millonarios, da Colômbia, o time precisaria torcer por uma vitória do Palestino — é uma faca de dois gumes, já que esse causaria a eliminação do Fla em caso de tropeço.