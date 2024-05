Avaí derruba invencibilidade do Goiás, entra no G-4 e deixa o Santos na liderança da Série B

Em jogo amarrado e disputado em um gramado pesado, o Avaí usou a bola aérea para derrubar a invencibilidade do Goiás e venceu pelo placar de 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), nesta segunda-feira. Com gols de Garcez e Gabriel Poveda, o time catarinense entrou no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao final da sétima rodada.

O Avaí chegou a 13 pontos, fechando o grupo de acesso, em quarto lugar, encostado no próprio Goiás, que se manteve em terceiro, com 14. Apenas o América-MG segue invicto na segunda divisão nacional. Quem também comemorou foi o Santos, que se manteve na liderança, com 15 pontos e uma vitória a mais do que o América-MG: 5 a 4.

Com diversas poças de água devido à forte chuva que atingiu o estádio durante o dia, o duelo entre Avaí e Goiás sobrou disposição e faltou qualidade para trabalhar as jogadas. Os dois times tiveram que adotar a estratégia de lançamentos longos e bolas na área para buscar o gol.

Sem grandes chances, o time goiano chegou a assustar com Wellinton, após pegar a sobra na área. Já os donos da casa só foram levar perigo na reta final. Após cruzamento na área, Hygor cabeceou e Tadeu fez grande defesa.

Na segunda etapa, a chuva fina deu uma trégua, o que possibilitou as duas equipes trocarem mais passes. Mesmo assim, a dupla seguiu pouco efetiva, ainda abusando da bola longa e criando poucas situações de gol.

De tanto apostar no jogo aéreo, o Avaí abriu o placar. Marcos Vinícius cruzou e Garcez cabeceou para as redes, aos 29 minutos. Em desvantagem, o Goiás tentou sair para o jogo, mas aos 42, o time catarinense 'matou a partida'. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e sobrou para Gabriel Poveda, que bateu de virada e mandou para as redes. Antes do fim do jogo, Gustavo Villar acabou expulso, deixando o Avaí com um a menos, porém, não comprometeu no resultado.

Na próxima rodada, o Avaí visita o Ituano, no domingo, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Já o Goiás entra em campo na sexta-feira, às 21h30, diante do Sport, na Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 0 GOIÁS

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Zé Ricardo (Ronaldo Henrique), Willian Maranhão, Pedro Castro (Pedrinho), Giovanni (Jean Lucas) e Garcez (Ademilson(; Hygor (Gabriel Poveda). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOIÁS - Tadeu; Lucas Ribeiro (Paulo Baya), Edson e David Braz; Diego (Douglas Borel), Marcão Silva (Hallerandrio), Rafael Gava (Juninho) e Cristiano; Wellinton, Ángelo Rodríguez (Breno Herculano) e Thiago Galhardo. Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Garcez, aos 26, e Gabriel Poveda, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni e Gustavo Villar (Avaí); Lucas Ribeiro, Paulo Baya, Cristiano e Breno Herculano (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Villar (Avaí).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (FIFA-RS).

RENDA - R$ 55.960,00

PÚBLICO - 3.495 torcedores

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).