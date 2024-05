Desfalcado, Botafogo tem decisão na Copa Libertadores contra o Junior Barranquilla

O Botafogo terá seu jogo mais importante até agora na Copa Libertadores na noite desta terça-feira, quando a partir das 19h, encara o Junior Barranquilla, da Colômbia, no estádio Metropolitano, em Barranquilla, pela última e decisiva rodada da fase de grupos.

O jogo é tratado como uma 'final' do Grupo D devido ao cenário em que os dois times chegam para o duelo. Ambos possuem nove pontos. Entretanto, os colombianos levam vantagem no quesito saldo de gols: 3 a 1. Para terminar a primeira fase na liderança, o time brasileiro precisa vencer. Qualquer outro resultado garante o Junior na ponta.

A boa notícia é que Tiquinho Soares, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, treinou com o elenco durante a semana e será a referência no ataque ao lado de Júnior Santos. E para a 'missão liderança', o treinador Artur Jorge novamente terá uma série de desfalques. É a marca maior de baixas desde que assumiu o time, há 12 jogos: nove jogadores. Até agora, o comandante não pôde contar com todo o elenco à disposição em nenhum jogo.

Rafael, Marçal, Jeffinho, Eduardo e Matheus Nascimento, entregues ao departamento médico, Pablo, em transição, Savarino, poupado, Danilo Barbosa, suspenso e Cuiabano, que não foi inscrito na fase de grupos, são as baixas do time carioca. "É importante ter jogadores de nível semelhante. Neste momento temos um plantel ainda com algumas carências, muito por causa das lesões, mas a resposta do elenco tem sido excelente. O mais importante sempre será o elenco e aqueles que estão disponíveis, preparados para dar uma resposta", comentou o 'mister'.

Do outro lado, ainda invicto na Libertadores, com duas vitórias e três empates, o Junior Barranquilla chega para o duelo para confirmar a liderança diante de sua torcida. A equipe colombiana superou a LDU por 1 a 0 na última rodada, mas não vem muito bem no Campeonato Colombiano. Em cinco jogos na competição nacional, só venceu dois, empatou dois e perdeu uma vez.

O time, entretanto, terá boas novidades. Bryan Castrillón, que se recuperou de lesão, e José Enamorado, que estava suspenso nos últimos jogos do Colombiano voltam e esperam dificultar a vida do Botafogo.

FICHA TÉCNICA

JUNIOR (COL) X BOTAFOGO

JUNIOR (COL) - Santiago Mele; Walmer Pacheco, Emanuel Olivera, Jermein Pena e Gabriel Fuentes; Victor Cantillo e Didier Moreno; Yimmi Chará, Jose Enamorado e Deiber Caicedo; Carlos Bacca. Técnico: Arturo Reyes.

BOTAFOGO - John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore, Marlon Freitas, Tchê Tchê (Óscar Romero) e Luiz Henrique; Tiquinho Soares e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL).