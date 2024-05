Atlético-MG enfrenta o Caracas para confirmar a liderança na Copa Libertadores

O Atlético-MG volta a campo para a sexta e decisiva rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, às 19h, recebe o Caracas, da Venezuela, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para confirmar a sua liderança.

O Atlético já poderia ter chegado na última rodada com a liderança do Grupo G garantida, mas perdeu o último jogo para o Peñarol-URU, por 2 a 0. Assim, tem 12 pontos na liderança contra nove dos uruguaios.

Nesta partida, precisa apenas de um ponto para confirmar o primeiro lugar. Mesmo assim, buscará a vitória, pois isso influencia na classificação geral, que define o mando de campo na fase de mata-mata. Para terminar na ponta geral, precisa vencer, chegar aos 15 pontos, e torcer por tropeços de Palmeiras, River Plate-ARG e Talleres-ARG.

Na última semana, o Atlético garantiu classificação às oitavas da Copa do Brasil mesmo perdendo para o Sport por 1 a 0, no Recife (PE), pois venceu o primeiro jogo por 2 a 0, em Belo Horizonte (MG).

Em relação ao time, o técnico Gabriel Milito terá o retorno do atacante Hulk, que tinha sido liberado por problemas particulares. Outra alteração pode ser na zaga, com o volante Battaglia voltando a atuar na posição de origem. Rômulo, Bruno Fuchs, e Maurício Lemos disputam duas vagas na defesa, com preferência para os dois primeiros.

Apesar da classificação na Copa do Brasil, Milito pediu evolução do time para a sequência da temporada. "Temos que ser claros: precisamos melhorar para sermos competitivos e aspirar coisas importantes. Analisamos bem as situações que tivemos contra o Sport para não se repetir mais."

Com apenas um ponto, o Caracas está na lanterna (4º) do grupo ainda sem vencer. Acumula um ponto e quatro derrotas, com três gols marcados e 15 sofridos. O time, portanto, apenas se despede da competição.

Mesmo assim, o técnico Henry Meléndez deve manter a base titular para que o time possa manter o ritmo visando a estreia da Copa Venezuela dia 6.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CARACAS-VEN

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Rômulo, Bruno Fuchs (Maurício Lemos) e Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

CARACAS - Wilbert Hernández; Andrés Kinsler, Brayan Rodríguez, Daniel Rivillo e Rubert Quijada; Anderson Contreras, Francisco La Mantia e Daniel Padilla; Danny Pérez, Edwuin Pernía e Emmanuel Moreno. Técnico: Henry Melendez.

ÁRBITRO - Guillermo Guerrero (EQU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).