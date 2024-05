Mirassol tenta manter série invicta diante do Amazonas no fechamento da 7ª rodada da Série B

Apenas uma partida fecha, nesta terça-feira, as disputas da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado por cinco jogos sem derrota, o Mirassol tenta encostar de vez na briga pelo G-4 e encara o Amazonas, fora de casa, na Arena da Amazônia, às 19h. O rival está passando por mudanças após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil e pela saída do técnico Adilson Batista, que acertou com o Cruzeiro, onde será coordenador da base.

O Mirassol aparece na parte de cima da tabela com 11 pontos ganhos. Santos e América-MG lideram com 15. Em seis jogos são três vitórias, dois empates e uma derrota, ainda na primeira rodada para o Brusque, por 3 a 1.

Já o Amazonas venceu apenas uma vez e aparece próximo da zona de rebaixamento com cinco pontos. Além disso, no meio de semana, perdeu para o Flamengo por 1 a 0, pela segunda vez, e foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, etapa que chegou pela primeira vez em sua história.

O duelo marcará a reestreia de Rafael Lacerda, que foi responsável por subir o Amazonas para Série C em 2022 e levar a equipe até o quadrangular final do acesso para Série B na temporada passada. Agora ele foi o escolhido para assumir novamente o cargo de treinador deixado por Adilson Batista. Ele estava a frente do Barra-SC na Série D.

O novo treinador não deve fazer mudanças no time titular, afinal teve pouco tempo para preparar a equipe, já que desembarcou em Manaus apenas no sábado. Titular no setor ofensivo, o atacante Matheus Serafim falou da chegada do comandante e o foco em conquistar grandes feitos nesta Série B.

Do outro lado, o técnico Mozart deve repetir a mesma escalação do Mirassol que venceu o Ituano, por 2 a 0, na rodada passada. Afinal, não recebeu sequer cartões amarelos no duelo e segue apenas com Danielzinho e Luiz Otávio pendurados com dois cartões. De qualquer forma, pediu atenção no duelo fora de casa.