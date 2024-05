Rodrygo deixa futuro no Real Madrid em aberto: 'Tudo pode acontecer'

Um dos destaques do Real Madrid na temporada, o atacante brasileiro Rodrygo não descarta deixar o time espanhol. Ao ser questionado pela DAZN espanhola se permanecerá para sempre no maior campeão da Liga dos Campeões, o jogador de 23 anos evitou uma resposta direta.

"Tudo pode acontecer. Tenho contrato e os anos que passei aqui foram um prazer para mim", afirmou Rodrygo. "Sempre quero estar neste clube, mas vamos ver", completou o brasileiro, que chegou a Madri em julho de 2019 após passar pelo Santos.

As declarações ganharam mais peso com a provável contratação do atacante francês Kylian Mbappé, que encerrou seu ciclo no Paris Saint-Germian, mas ainda não anunciou seu novo clube. O presidente da La Liga (o Campeonato Espanhol), Javier Tebas, porém, já revelou que o jogador vai vestir a camisa do Real Madrid na próxima temporada.

Tebas chegou inclusive a anunciar o tempo de contrato entre Mbappé e o Real. "Eles acertaram por cinco temporadas. Então, ele terá cinco oportunidades (de conquistar a Liga dos Campeões)", afirmou o dirigente. Mbappé chega à Espanha para compor um elenco estrelado composto por jogadores do quilate de Vini Jr, Rodrygo e Bellingham, além de Endrick, que também se incorpora agora ao time.

Rodrygo deve ser titular na decisão da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, neste sábado, em Wembley. Na campanha pela 15ª taça do time do torneio, o brasileiro marcou 5 gols e deu 3 assistências. Dois destes gols foram no confronto contra os atuais campeões, o Manchester City, nas quartas de final.