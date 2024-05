Botafogo empata com Junior e termina em segundo no Grupo D da Copa Libertadores

Já classificado desde a rodada passada, o Botafogo perdeu a chance de terminar a fase de grupos na liderança da Copa Libertadores, que poderia dar vantagem de decidir em casa o mata-mata das oitavas de final. Nesta terça-feira, o time carioca foi até a Colômbia e não saiu do empate sem gols com o Junior Barranquilla, no estádio Metropolitano. Com isso, terminou na vice-liderança do Grupo D com 10 pontos, mesma pontuação do próprio rival, que levou a melhor no critério de desempate.

Agora os dois times aguardam o sorteio da Conmebol que vai definir os duelos das oitavas de final para conhecer seus próximos adversários. Os dois times terminaram a primeira fase com dez pontos. Porém, o Júnior Barranquilla venceu no saldo de gols (3 contra 1). O Botafogo venceu três jogos, empatou um e perdeu dois. Já o rival venceu dois e empatou quatro.

Apesar da importância do resultado para ambos os lados, a primeira etapa foi de poucas emoções. Mesmo assim, as melhores chances foram pelo lado do Botafogo. A primeira boa oportunidade veio aos 24 minutos, após roubada de bola no meio-campo, Diego Hernández serviu Óscar Romero na entrada da área, que dominou com estilo e bateu firme de perna esquerda. Mas a bola acabou saindo pela linha de fundo, tirando tinta da trave direita.

Minutos depois foi a vez de Tchê Tchê ter a chance de deixar a sua marca. Aos 29', Diego Hernández tabelou com Yarley e viu o volante chegando por trás, que recebeu a bola e bateu cruzado, de primeira, mas a bola também saiu passando perto da trave. O rival até tentou responder, mas não conseguiu criar nenhuma oportunidade clara de gol.

O segundo tempo começou da mesma forma, com o Botafogo melhor em campo e o Junior Barranquilla se defendendo bem e se arriscando em contra-ataques rápidos. Logo aos dois minutos, depois de um escanteio cobrado na área, Bastos cabeceou com perigo, mas a bola foi para fora. Porém, aos 15 minutos tudo mudou, quando Diego Hernández acabou expulso por conta de uma entrada de sola no adversário. Com isso, o time carioca ficou com um jogador a menos.

Apesar da vantagem numérica, o Junior Barranquilla não conseguiu criar boas chances para sair com a vitória. O time colombiano controlou o resultado, que já era suficiente para deixar a equipe na liderança da chave, com muito toque de bola no meio-campo. O Botafogo ainda arriscou algumas vezes, mas o zero prevaleceu no placar.

FICHA TÉCNICA

JUNIOR BARRANQUILLA-COL 0 X 0 BOTAFOGO

JUNIOR BARRANQUILLA - Santiago Mele; Edwin Herrera, Mena, Emanuel Olivera e Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Victor Cantillo (Luiz Gonzáles -Hinojosa), Déiber Caicedo (Vladimir Hernández), Enamorado e Homer Martínez (Jhon Vélez); Bacca (Steven Rodríguez). Técnico: Arturo Reyes.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Damián Suárez, Alexander Barboza, Bastos e Hugo (Mateo Ponte); Gregore, Tchê Tchê (Marlon Freitas), Diego Hernández e Óscar Romero (Luiz Henrique); Yarlen (Fabiano) e Júnior Santos (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

CARTÕES AMARELOS - Edwin Herrera, Gabriel Fuentes e Mena (Junior-COL) e Alexander Barboza e Bastos (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Diego Hernández (Botafogo).

ÁRBITRO - Jesus Noel Valenzuela Saez (VEN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla (COL).