Amazonas vence Mirassol e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Amazonas voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e se distanciou da zona de rebaixamento ao derrotar o Mirassol por 1 a 0, nesta terça-feira, na Arena da Amazônia, pela sétima rodada. O único gol foi marcado por Jorge Jiménez, que saiu do banco de reservas e balançou as redes seis minutos depois.

Com o resultado, o Amazonas subiu para o 14º lugar, com oito pontos, abrindo três do Brusque, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Mirassol, por outro lado, perdeu a oportunidade de colar no G-4 e ficou em oitavo, com 11.

O Amazonas tentou usar o fator casa para pressionar o Mirassol nos primeiros minutos, mas encontrou uma defesa extremamente fechada e apostando no contra-ataque para sair na frente. Aos 17 minutos, o time paulista criou grande oportunidade. Danielzinho acionou Dellatorre, que chutou cruzado. A bola carimbou a trave.

O Mirassol viveu de lampejos e criou mais uma boa chance, já no fim da partida. Após cobrança de escanteio de Fernandinho, Luiz Otávio cabeceou com perigo. Do outro lado, o Amazonas sofreu com a criação e foi colocar o goleiro Alex Muralha para trabalhar aos 41, em cobrança de falta de Matehusinho. O camisa 23 salvou e assegurou o 0 a 0.

O segundo tempo começou com o Mirassol buscando o gol. Aos três, Lucas Ramon avançou pela direita e cruzou. Danielzinho desviou e mandou rente à trave. Aos poucos, o Amazonas equilibrou as ações e não demorou para ter a posse de bola. No entanto, encontrou a mesma dificuldade da primeira etapa para fazer a infiltração.

Mas a estrela do técnico Rafael Lacerda brilhou. O treinador colocou Jorge Jiménez na partida e, seis minutos depois, o volante tirou o zero do marcador. Aos 28, Diego Torres apareceu bem pela direita e rolou para o camisa 5, que acertou um bonito chute para fazer 1 a 0.

O Mirassol se atirou no ataque e deu o contragolpe ao Amazonas, que ficou muito perto de fazer mais um. Aos 49, Ênio avançou pelo meio e deixou Matheus Serafim na cara do gol. O atacante chutou cruzado e viu a bola tirar tinta da trave. Antes do apito final, ainda deu tempo de Jiménez, o autor do gol, salvar uma em cima da linha.

Na próxima rodada, o Amazonas enfrenta o Operário na segunda-feira, às 21h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Na terça-feira, às 19h, o Mirassol recebe o Guarani, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).