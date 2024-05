Adeus de Paulinho tem aplausos, volta olímpica e lágrimas: 'Sempre vou torcer pelo Corinthians'

Após o Corinthians garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, ao vencer o Racing do Uruguai por 3 a 0, na Neo Química Arena, o ídolo Paulinho recebeu as homenagens dos companheiros de time e da torcida.

A equipe alvinegra confirmou a saída do volante de 35 anos no início desta semana. O ídolo da torcida entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempos sob aplausos do público.

"Não teria coisa melhor que sair desse maravilhoso ambiente, maravilhoso estádio, diante dessa torcida, que já falei diversas vezes e não vou cansar de repetir: é a melhor do mundo. É uma despedida no sentido de gratidão, é a palavra que vou utilizar dentro desse clube, da cultura corintiana. Gratidão pelo carinho, pelo respeito, pelo respeito e o amor, o respeito e a lealdade que eu tive nesses anos todos com a camisa do Corinthians e o torcedor. Eles sabem que tem um torcedor corintiano com o sangue corintiano", disse o jogador após a partida.

"Futuro não tenho nada certo. Falaram que eu estava saindo para algum lugar. Não tenho proposta nenhuma. Sentei algumas vezes com a direção para ver o que seria a melhor coisa para os dois. Ainda não tenho nada em mente. Vou deixar para a semana que vem. Ao torcedor, o meu muito obrigado pela festa que eles fizeram. Talvez eu não tenha noção do que eu represente para essa torcida. E às vezes fico pensando se mereço tudo isso, mas acho que sim. É a gratidão, desejar boa sorte para eles e dizer que sempre vou torcer pelo Corinthians". Completou o meio-campista.

Paulinho esteve em campo pelo Corinthians em 218 oportunidades, com 108 vitórias, 59 empates e apenas 51 derrotas. Foram quatro títulos e 40 gols, marcados, o mais importante, segundo o atleta, saiu na vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, no Pacaembu, pelas quartas de final da Libertadores. O jogo em questão ainda teve a defesa emblemática de Cássio no chute de Diego Souza.

Além da Libertadores de 2012, Paulinho conquistou um Paulistão (2013), um Brasileirão (2011) e um Mundial (2012). O volante ficou no Corinthians, após boa passagem pelo Bragantino, entre os anos de 2010 e 2013. Saiu para o Tottenham. Jogou também no Guangzhou Evergrande, da China, Barcelona, e Al-Ahli, da Arábia Saudita. Voltou em 2022, mas sofreu com lesões e não conseguiu se firmar. Mesmo assim, mandou um recado para os jogadores que permanecerão no clube. Veja nos vídeos abaixo as homenagens da torcida para o jogador.