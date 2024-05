Classificado, Fluminense encara o 'desesperado' Alianza Lima na Copa Libertadores

Com a classificação e a liderança do Grupo A asseguradas com antecedência, o Fluminense quer fechar a primeira fase da Copa Libertadores com chave de ouro e somando o maior número de pontos que podem trazer vantagens no mata-mata. Ao lado de sua torcida recebe o Alianza Lima-PER, no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira às 21h30. O rival tem poucas chances de avançar, mas tenta sua última cartada.

O Fluminense chega a esta sexta rodada invicto, com três vitórias e dois empates, somando 11 pontos. Já o Alianza Lima é o último colocado da chave com quatro pontos e ainda não venceu, mesmo assim, tem chances de avançar. Para isso, precisa necessariamente vencer e contar com um empate no duelo entre Cerro Porteño-ARG e Colo Colo-CHI, ambos com cinco pontos, que jogam na Argentina no mesmo horário. Quem vencer este jogo, fatura a segunda vaga do grupo.

Para a despedida da primeira fase, o técnico Fernando Diniz terá praticamente todo o elenco à disposição. Recuperados de problemas físicos, os zagueiros Manoel e Marlon, o lateral Samuel Xavier e os atacantes Marquinhos e Douglas Costa, treinaram normalmente nos últimos dias.

O atacante Jhon Arias, que poderia ter sido um desfalque, está confirmado após conseguir adiar a apresentação para defender a seleção colombiana em amistosos pré-Copa América. As únicas baixas são o volante André e o atacante Lelê, ambos em recuperação de lesões graves no joelho e sem previsão de retorno.

Do outro lado, o Alianza Lima chegou ao Brasil com três desfalques. O técnico Alejandro Restrepo não poderá contar com o goleiro Ángelo Campos e o zagueiro Jiovany Ramos, ambos lesionados, e o volante Sebastián Rodríguez cumprirá suspensão automática pelo terceiro amarelo. A equipe conta com o centroavante Hernán Barcos, velho conhecido do futebol brasileiro, com passagens por Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ALIANZA LIMA-PER

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Antonio Carlos, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, Martinelli e PH Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

ALIANZA LIMA - Saravia; Zambrano, Garcés e Freytes; Serna, Cabellos, Arregui, Castillo (Neyra) e Lagos; Barcos e Waterman. Técnico: Alejandro Restrepo.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).