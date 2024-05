Rodrygo reforça desejo de ficar no Real Madrid e diz que entrevista foi tirada de contexto

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, recorreu às redes sociais na noite desta terça-feira para enfatizar o seu desejo de permanecer no clube após a imprensa espanhola repercutir uma entrevista onde ele deixava em aberto o seu futuro. A chegada de Endrick e a iminente contratação de Mbappé contribuíram para alimentar a polêmica sobre o assunto.

De acordo com o atleta, seu discurso foi tirado de contexto na entrevista concedida ao canal DAZN, da Espanha. "Hoje aconteceu uma coisa muito chata, em que uma das minhas entrevistas foi completamente tirada de contexto. Para ser bem direto, estou MUITO feliz no Real Madrid, vivo um sonho todos os dias e NÃO me passa pela cabeça deixar o clube da minha vida! Agora continuamos com a história para ganhar a 15ª (Champions) HALA MADRID E NADA MAIS", diz o texto de sua postagem.

Na conversa com a jornalista, ao ser questionado se pretende ficar para sempre no Real Madrid, o jogador revelado na Vila Belmiro deixou em aberto a possibilidade de nunca deixar o gigante espanhol.

"Sim, bem tudo pode acontecer. Eu tenho contrato, mas os anos que passei aqui foram um prazer para mim. Sempre quero estar neste clube, mas vamos ver", respondeu o jogador.

A polêmica surge na semana em que o gigante espanhol se prepara para decidir a Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund, da Alemanha. O duelo está marcado para este sábado, no estádio de Wembley.

Rodrygo deve ser titular contra os alemães formando o ataque com Vini. Jr. Com um currículo vencedor, ele tem, entre os títulos mais importantes, a conquista da Liga dos Campeões de 2021/2022 e também o Mundial de Clubes do mesmo ano.

Com contrato até meados de 2028, Rodrygo está em sua quinta temporada. A ideia de se manter protagonista no Real Madrid tem uma relação direta com o ciclo que pretende completar na seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026.