Barcelona anuncia Hansi Flick como novo treinador e oficializa a saída de Xavi

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira, Hansi Flick como novo treinador da equipe. Ele assinou um vínculo de duas temporadas. O clube oficializou ainda a rescisão de contrato do ex-comandante Xavi, que cumpriu sua última partida no final de semana, na vitória sobre o Sevilla, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

O site oficial estampou uma foto do seu novo técnico já com um agasalho do clube. No texto de apresentação de Hansi Flick, a agremiação destaca o estilo de trabalho de seu novo contratado: "O Barcelona escolheu um homem conhecido pela alta pressão, estilo de jogo intenso e ousado das suas equipes", diz parte do texto.

As primeiras palavras do alemão de 59 anos em sua nova função foram divulgadas em um vídeo. "Culers, é o nosso momento. Força Barça"! A apresentação oficial ainda não tem data definida.

Alvo do Barcelona desde 2021, Flick conta com a admiração do presidente Joan Laporta. A primeira missão do treinador é recolocar a equipe no caminho das conquistas de títulos de expressão após uma temporada sem troféus sob o comando de Xavi.

O seu trabalho mais marcante foi no período em que comandou o Bayern de Munique entre os anos de 2019 e 2021. Entre os títulos mais importantes, ele ganhou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões e ainda dois Campeonatos Alemães. Ele está livre no mercado desde setembro de 2023, desde a sua saída da seleção da Alemanha.

Com contrato até o dia 30 de junho, o comandante já está em contato com o ex-jogador brasileiro Deco, que ocupa a função de diretor esportivo. Essa aproximação vai possibilitar ao treinador o ajuste do elenco, os prováveis reforços e ainda quem pode deixar o clube.