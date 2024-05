Com gripe B, Lunin deve se integrar ao Real Madrid na véspera da final da Liga dos Campeões

A presença de Andriy Lunin na final da Liga dos Campeões já começa a ficar sob risco. Gripado pelo terceiro dia consecutivo, o goleiro não vai acompanhar a delegação do Real Madrid nesta quinta-feira para Londres, já que no sábado, o time espanhol enfrenta o Borussia Dortmund, em Wembley, na final do torneio europeu.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", a razão do veto na viagem à Inglaterra com o restante do elenco é em função do risco de contágio da Gripe B que afetou o jogador. Assim, ele vai viajar sozinho, a princípio nesta sexta-feira, quando o risco de contaminação já estiver desaparecido.

O clube vem tomando medidas extremas às vésperas da partida mais importante da temporada. E os cuidados quanto à recuperação de Lunin reforçam essa preocupação com todo o elenco.

Esta semana, o técnico Carlo Ancelotti foi questionado sobre quem seria o titular do gol para o duelo com os alemães. A dúvida surgiu pelo retorno do belga Thibaut Courtois aos treinos após sofrer duas graves lesões no joelho. Lunin assumiu o posto e vem cumprindo uma bela temporada pelo Real Madrid.

O treinador italiano não definiu o titular para a partida na entrevista. Evasivo em sua resposta, ele reconheceu o bom momento do goleiro ucraniano, mas deixou no ar a possibilidade do retorno de Courtois na decisão. "É uma dúvida que vou levar para o jogo", afirmou Ancelotti.