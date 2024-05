Ginasta campeã olímpica em Londres-2012 volta a competir, mas fica sem vaga para Paris-2024

A tentativa Gabrielle Douglas de integrar a equipe de ginástica artística dos EUA nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 acabou. A campeã olímpica no individual geral e por equipes em Londres-2012 desistiu de participar do Campeonato dos EUA nesta quarta-feira, alegando uma lesão no tornozelo.

Douglas, de 28 anos, que também foi campeã por equipes na Rio-2016, fez uma pausa na carreira de oito anos. Ela voltou a competir no mês passado e fez sua primeira aparição em um grande torneio há duas semanas. A ginasta caiu duas vezes nas barras assimétricas em sua primeira rotação, encerrando sua rotina enquanto a multidão gritava seu nome. Ela desistiu do restante da competição.

Douglas se classificou para competir em três aparelhos (salto sobre a mesa, barras assimétricas e trave), mas não atingiu a pontuação mínima para competir no individual geral no Campeonato dos EUA. Primeira mulher negra a ganhar o título olímpico na ginástica artística, Douglas anunciou seu retorno ao esporte no verão passado.

Ela passou a treinar no Texas com Valeri Liukin, pai e treinador da campeã olímpica no individual geral de Pequim-2008, Anastasia Liukin. Douglas competiu em quatro eventos e mostrou dificuldades, mas também vislumbres da atleta talentosa que surgiu antes da Olimpíada de Londres.

Ela deixou a Inglaterra como campeã e estrela antes de fazer uma breve pausa. Voltou a treinar em 2014 e ajudou as americanas a continuarem no topo da ginástica artística ao ganhar o ouro por equipes no Campeonato Mundial de 2015 e novamente no Jogos do Rio-2016.

Douglas nunca anunciou formalmente sua aposentadoria, embora seu retorno tenha sido uma surpresa. Seu futuro como ginasta é incerto.