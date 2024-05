Paysandu goleia Vila Nova mais uma vez e é tetracampeão da Copa Verde

Praticamente entregue na competição, o Vila Nova recebeu o Paysandu nesta quarta-feira, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela segunda partida da decisão da Copa Verde. Ainda no primeiro tempo, Nicolas e João Vieira marcaram a favor dos paraenses, enquanto Vinícius Leite e Edinho fecharam a conta na segunda metade, garantindo a vitória por 4 a 0 e a conquista do tetracampeonato do time paraense.

O primeiro jogo aconteceu na quarta-feira passada, na Curuzu, em Belém, e o Paysandu praticamente já havia 'matado' o confronto com vitória por 6 a 0. Os gols foram marcados por Esli García, Nicolas três vezes, Edílson Jr. e Edinho.

Com seis gols de vantagem no agregado, não demorou para o Paysandu sair à frente também em Goiânia. Ruan Ribeiro teve oportunidade aos três minutos, mas a bola sobrou para Nicolas finalizar e abrir o placar. O Vila Nova tentou alcançar seu primeiro tento em cobrança de falta de Henrique Almeida, mas Diogo Silva espalmou. No rebote, o atacante finalizou para fora.

Aos 21 minutos, o lateral-direito Edílson deixou o braço no adversário e acabou sendo expulso de jogo. Em seguida, o VAR chamou o árbitro Angleison Monteiro no campo e anulou a expulsão.

Estevão chegou pelo Vila Nova e teve a chance de empatar, mas acabou desperdiçando. Do outro lado, João Vieira tentou, mas também não aproveitou. Aos 39, Nicolas dominou na entrada da área e rolou para o lado, com João Vieira tentando pela segunda vez, de canhota, e abrindo 2 a 0 para o Paysandu.

Na volta do intervalo, cinco minutos bastaram para o Paysandu novamente chegar com perigo, mas Nicolas perdeu a chance de marcar o terceiro. O Vila Nova respondeu com Rondon em pancada de fora, mas Diogo Silva foi buscar no cantinho. Henrique Almeida também teve boa chance, mas após desvio a bola atravessou a linha de fundo.

O Paysandu chegou novamente aos 26 minutos, quando o Vila Nova bobeou e Robinho roubou na intermediária, lançando Edinho na ponta. O atacante não conseguiu finalizar, mas rolou para Vinícius Leite, que chegou em velocidade e finalizou de cavadinha para marcar o terceiro gol paraense em Goiânia.

Aos 38, o Paysandu teve nova oportunidade e enfim fechou a conta, quando Edinho 'chapelou' o goleiro e marcou o décimo tento do time de azul e branco no placar agregado.

Com a nova vitória, o Paysandu se sagrou tetracampeão da Copa Verde, o único clube a vencer mais de duas edições, levantando a taça nos anos de 2016, 2018, 2022 e 2024.