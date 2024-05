São José-RS retorna à Série C com derrota para o Volta Redonda e continua sem vitória

O retorno do São José-RS à disputa da Série C do Campeonato Brasileiro não foi nada positivo. Mesmo atuando em casa, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), perdeu por 3 a 1 para o Volta Redonda. Este jogo foi adiado na terceira rodada devido as enchentes em todo estado do Rio Grande do Sul.

Esta foi a terceira derrota em três jogos do time gaúcho, ainda sem pontuar e na penúltima posição. Só não é lanterna porque o Floresta-CE também não pontuou, mas já tem seis derrotas e saldo negativo de nove gols, contra menos quatro do São José.

O Volta Redonda faz boa campanha, com 13 pontos, em seis jogos e na quarta posição. Na sua frente estão Botafogo-PB (13), Ferroviária-SP (14) e Athletic-MG (15).

O time fluminense, com maior ritmo de jogo, dominou o primeiro tempo e marcou com MV e Douglas Skilo, aos 19 e 21 minutos. No início do segundo tempo, aos 4, ampliou o placar com Ítalo. O São José ainda diminuiu com Rafael Carrilho, aos 29.

Outro time gaúcho vai entrar em campo nesta quinta-feira, aproveitando o feriado. A partir das 16h, em Erechim (RS), o Ypiranga recebe o Figueirense, em jogo adiado da quarta rodada. Os gaúchos defendem os 100% de aproveitamento, porque venceram seus dois jogos disputados até agora, antes dos adiamentos por causa das chuvas, somando seis pontos, em 10º lugar.

O Figueirense soma 10 pontos, porém, já disputou cinco jogos, ocupando a sexta posição. Na rodada passada perdeu a invencibilidade ao cair diante da Ferroviária-SP, por 1 a 0, mesmo atuando em Florianópolis (SC).