Surfista Yago Dora supera número 3 do mundo e está nas oitavas de final em Teahupoo

O brasileiro Yago Dora obteve um grande resultado, nesta quarta-feira, ao derrotar o australiano Jack Robinson, número 3 do mundo, na repescagem, por 16,57 a 15,90, e garantir vaga nas oitavas de final da etapa de Teahupoo, no Taiti, pelo circuito mundial de surfe.

Robinson chegou a estar na frente com nota 6,57, mas o brasileiro obteve 8,17 e passou à frente na disputa. O australiano recuperou vantagem, ao ter uma 7,17, somando 13,74 contra 12,17 do curitibano radicado em Florianópolis.

O duelo permaneceu intenso e Dora somou 6,67, mas a menos de dez minutos do fim da bateria Robinson adicionou uma boa onda com 7,87. Yago foi conseguir a vitória na última tentativa com 8,40, fechando a disputa com 16,57 a 15,90.

Outra surpresa do dia foi a eliminação do norte-americano Griffin Colapinto, líder do ranking, antes das oitavas de final, ao ser derrotado pelo taitiano Mihimana Braye por 15,10 a 14,57.