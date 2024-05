Flavio Briatore pode voltar à F-1 no comando da Alpine após ser banido e já quer Adrian Newey

O clima esquentou nesta quinta-feira no mundo do automobilismo com a notícia de que o empresário Flavio Briatore está muito perto de um regresso à Fórmula 1. O então chefão da equipe Renault participou do maior escândalo da modalidade, o famoso Singapuragate, chegou a ser banido, acabou suspenso, e pode aparecer como consultor especial da Alpine após cinco anos longe das pistas.

De acordo com a imprensa europeia, como o site Car and Driver e os jornais L'Équipe e Corriere della Sera, Briatore já estaria certo com a Alpine para reerguer a equipe, atualmente com Pierre Gassly e Esteban Ocon no cokpit, e agindo nos bastidores para levar o engenheiro Adrian Newey para a escuderia em 2025.

A ideia de resgatar Briatore na Fórmula 1 é de Luca De Meo, presidente e CEO do Grupo Renault desde 2020, que comanda a Alpine. O ex-dirigente da escuderia foi banido em 2009 após o escândalo no GP de Singapura de 2008, quando pediu para o brasileiro Nelsinho Piquet bater de propósito para beneficiar Fernando Alonso na briga pelo título - o espanhol acabou campeão.

Briatore foi banido, depois teve a pena modificava e cumprir suspensão até 2013. Ele estava longe da Fórmula 1 nos últimos cinco anos. Presente no paddock do GP de Mônaco, no domingo, ele já parece utilizar de todo o seu prestígio para montar uma Alpine forte para 2025.

A Alpine não desmente as negociações nem o acerto com Briatore e apenas diz que "como equipe, estamos em contato frequente com vários especialistas do setor para melhorar o desempenho geral. E não podemos fazer comentários sobre nenhum assunto individual." Mas a imprensa europeia já até diz que o novo consultor tenta superar a concorrência da Ferrari por Adrian Newey, engenheiro de sucesso na Red Bull.

A volta do polêmico Briatore e a chegada de Newey seriam fundamentais para a equipe francesa voltar a brigar por vitórias e títulos na Fórmula 1, mas o assunto ainda é delicado e tratado como rumor por muitos na categoria.