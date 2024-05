Endrick 'imita' Gabriel Jesus em despedida e pede que torcida do Palmeiras 'não o esqueça'

Pouco menos de sete anos do triste adeus do atacante Gabriel Jesus, na época vendido ao Manchester City, o palmeirense voltou a se despedir de um talento de suas categorias de base. E com filme repetido. Nesta quinta-feira, novamente no Allianz Parque, viu Endrick "imitar" o ex-camisa 9 e pedir que a torcida "não o esqueça" nesta ida para ao Real Madrid.

A diferença veio apenas na idade, já que ambos choraram na despedida, não conseguiram marcar no último jogo e saíram em grande momento. Gabriel Jesus se despediu com 19 anos, celebrando o título brasileiro, enquanto Endrick está indo antes de completar 18 e também com o troféu nacional na conta. Defenderá a seleção brasileira na Copa América antes de se juntar ao time merengue, em julho.

Substituído aos 24 minutos da etapa final, o mesmo tempo da estreia, diante do Coritiba, Endrick foi ovacionado de pé, sob gritos de eô, eô, o Endrick é o terror", e agradeceu todo o carinho. No fim, sem conter a emoção e também a tristeza, mandou um sincero recado aos palmeirenses.

"No final ali (do jogo), eu passei ao redor de todo o campo para ver os torcedores, dar um tchau para eles. Só peço que eles nunca me esqueçam, porque eu nunca vou esquecer eles", afirmou o jovem talento, mesma mensagem de Gabriel Jesus em novembro de 2016. "Espero que um dia nós possamos nos encontrar de novo, porque fico muito feliz por estar no Palmeiras e só tenho gratidão a esse time", completou. Já o agora atacante do Arsenal disse, lá atrás, que era um "até breve."

"Vivi aqui muitos anos, desde 2017 na base e aqui no profissional e fico muito feliz pelas amizades, pelos técnicos que eu tive e agradeço muito a Deus por me colocar num clube maravilhoso como o Palmeiras e em equipes maravilhosas, com companheirismo, união e paciência. Agora é seguir para a seleção e poder fazer bom campeonato."

Jesus deu adeus com 1 a 0 sobre a Chapecoense, enquanto nesta quinta-feira o Palmeiras lutou muito, mas não conseguiu o triunfo diante de um fechado San Lorenzo, que se satisfez com o 0 a 0. O resultado frustrou um pouco os companheiros do jovem, que queriam homenageá-lo.

"Despedida do Endrick, a gente queria ganhar para ficar um pouco mais feliz", lamentou o capitão Gustavo Gómez, satisfeito, porém, com a vaga nas oitavas da Libertadores. "Só temos a agradecer, ele é um menino do bem, tem muito talento. Vai brilhar e com certeza será um dos melhores do mundo", completou o defensor.

O Palmeiras também postou uma mensagem de despedida. "Sim, você se tornou um grande jogador de futebol, Endrick! Entre desafios vencidos e histórias escritas, muito orgulho de você, minha cria da Academia! Foi intenso, épico e nós estaremos juntos pra sempre! Até breve!", escreveu a página oficial do clube.