Goiás busca liderança em noite com dois confrontos diretos pelo G-4 da Série B

A oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começará nesta sexta-feira com dois confrontos diretos pelo G-4. O Goiás, único que está efetivamente na zona de acesso, busca a liderança provisória, enquanto Sport, Ceará e Coritiba buscam seu espaço entre os quatro melhores.

Na última rodada, o Goiás sofreu a sua primeira derrota, por 2 a 0, para o Avaí, fora de casa. Com isso, seguiu com 14 pontos, aparecendo em terceiro lugar, atrás apenas de Santos e América-MG, ambos com 15.

O Sport, adversário desta rodada, tem 12 e está em quinto lugar. O time pernambucano, que tem um jogo a menos, busca recuperação após duas derrotas seguidas: Ituano, por 1 a 0, fora de casa, e Avaí, por 2 a 1, em casa. A partida entre Goiás e Sport será realizada a partir das 21h30 no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

A outra partida será disputada mais cedo, às 19h, entre Ceará e Coritiba, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O time cearense está há cinco jogos invicto e ocupa o sexto lugar com 12 pontos. O Coritiba também defende invencibilidade de três jogos e está na cola do adversário, em sétimo lugar, com 11.

A rodada vai se estender até terça-feira. Estão programados um jogo sábado, três domingo, dois segunda-feira e dois na terça.

Confira os jogos desta sexta-feira:

19h

Ceará x Coritiba

21h30

Goiás x Sport