O que se sabe sobre a construção de novo autódromo no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro planeja sediar um novo autódromo no bairro Guaratiba, na Zona Oeste da capital carioca. Na última quarta-feira, dia 29 de maio, um projeto de circuito de alta velocidade foi apresentado em audiência na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca.

Além do traçado da pista e da disposição do autódromo, que terá mais de 2 milhões de metros quadrados, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 162/2024 também apresenta uma série de compensações ambientais que visam a sustentabilidade da construção.

Caso seja aprovado, o circuito será construído em um loteamento que hoje se encontra entre a Avenida Dom João VI e a Estrada da Matriz. Ainda de acordo com Sérgio Dias, engenheiro responsável pelo projeto, a pista terá um traçado de 5,020 km de extensão, com 5 mil metros quadrados destinados para a área dos boxes e outros 3,981 mil metros quadrados para o paddock. O Autódromo de Guaratiba terá capacidade de até 18,6 mil pessoas de público.

"É uma proposta, um compromisso de muito tempo da cidade", afirmou Dias, que também é o engenheiro responsável pelo novo estádio do Vasco. "A proposta é exatamente de reconstituir o desenho do Autódromo de Jacarepaguá, para trazer de voltas as curvas e o trajeto de tantos campeões: Nelson Piquet, Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi."

Após ser protocolado pelo prefeito Eduardo Paes e ter a constitucionalidade confirmada pela Casa, o projeto deve ir à votação em junho deste ano.