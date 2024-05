Adeus, cartão amarelo? Federação Holandesa propõe 5 mudanças drásticas nas regras do futebol

O futebol passou por mudanças significativas ao longo do tempo. A regra que impede o goleiro de segurar a bola recuada de um companheiro de time com a mão, por exemplo, foi implementada em 1992. Em 2018, a Fifa investiu no árbitro de vídeo na Copa do Mundo da Rússia. Agora, a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) propõe mais cinco alterações drásticas nas normas do esporte.

As sugestões foram apresentadas no Soccerex, evento de futebol realizado em Amsterdã, pelo secretário-geral da entidade, Gijs de Jong. De acordo com o jornal The Athletic, a KNVB já conversa com a Fifa e com o International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do esporte, para a implementação das alterações. As ideias incluem abandonar os cartões amarelos e até mudar o tempo de jogo. Veja, a seguir, todas as propostas:

1 - Arremessos laterais

Uma das propostas visa acabar de vez com os arremessos laterais. Ao invés do lançamento manual, a federação holandesa sugere que os jogadores possam chutar a bola para colocá-la em jogo novamente.

2 - Cobrança de falta

Na apresentação, a KNVB destaca a ideia de o atleta poder passar a bola para si mesmo ao cobrar uma falta, o que não é permitido nas regras do esporte atualmente. A ideia já está em fase de testes nas categorias de base do futebol holandês.

3 - Substituições

As regras de substituição mudaram recentemente. Atualmente, os técnicos podem realizar até cinco alterações por jogo - antes, o número máximo era três. A entidade holandesa, no entanto, propõe que as trocas de jogadores possam ocorrer de forma ilimitada.

4 - Sin bin

Essa é uma das ideias mais significativas. A KNVB sugere a troca dos cartões amarelos pelo "sin bin", ou seja, a exclusão temporária do jogador que cometer a infração. A medida é usada no rúgbi e no hóquei, e chegou a ser discutida pelo IFAB no ano passado.

5 - Tempo de jogo

Outra alteração radical é no tempo das partidas. Os holandeses querem que a duração de cada etapa passe de 45 para 30 minutos. Neste contexto, as substituições ocorreriam com o duelo em andamento, e o cronômetro seria pausado sempre que a bola saísse de jogo, de modo a garantir os 60 minutos de confronto em campo.