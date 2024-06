Goiás derrota o Sport e assume a liderança provisória da Série B

O Goiás segue fazendo do estádio da Serrinha sua fortaleza nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano manteve os 100% de aproveitamento dentro de casa, ao vencer o Sport por 3 a 0, nesta sexta-feira, pela oitava rodada. A quarta vitória diante de sua torcida, deixou o time goiano na liderança provisória.

Com gols de Wellinton, Luiz Henrique e de Marcão - artilheiro isolado da Série B - o Goiás chegou a 17 pontos, ultrapassando Santos e América-MG, ambos com 15, que ainda atuam na rodada. Já o Sport conheceu sua terceira derrota seguida, caindo para o sexto lugar, com 12.

Mantendo sua característica de pressionar nos minutos iniciais, o Goiás abriu o placar logo cedo, aos quatro minutos. Diego cruzou rasteiro, a defesa do Sport afastou mal e a bola sobrou para Wellinton marcar. O gol cedo deixou os donos da casa mais soltos em campo e quase ampliou em chute da entrada da área de Luiz Henrique.

O time pernambucano demorou para entrar no jogo, ficando preso na marcação e com erros de passes, principalmente próximo a área goiana. Quando conseguiu algum espaço, Pedro Lima tirou tinta da trave. Na reta final, o jogo ficou faltoso e truncado no meio de campo. Antes da ida ao intervalo, ainda deu tempo de Thiago Galhardo carimbar o travessão.

A segunda etapa voltou em ritmo lento. O Goiás concentrou mais em se defender e explorar o contra-ataque, enquanto o Sport seguiu com a falta de criatividade. Mesmo tímido, quando subiu ao ataque, os donos da casa foram efetivos. Após cobrança de falta na área, a bola sobrou para o artilheiro Marcão Silva, que empurrou para as redes, aos 23 minutos.

O gol esfriou a reação do visitante, que não conseguiu trocar mais passes no campo de ataque. Com a vantagem no placar, o jogo ficou confortável para o time goiano. Sem mudar a postura, manteve-se na defesa, chamando o adversário para o ataque e saindo em velocidade. Nos acréscimos ainda ampliou, quando avançou pelo lado direito e após levantamento, Luiz Henrique apareceu sozinho para cabecear para as redes: 3 a 0, aos 50 minutos.

As duas equipes agora terão dez dias para se preparar para os próximos desafios. O Sport só volta a atuar no dia 10, diante do Paysandu, às 21h30, na Arena Pernambuco. Já o Goiás atua no dia 11, contra o Mirassol, no interior paulista, no duelo que marca o encerramento da nona rodada.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 X 0 SPORT

GOIÁS - Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e David Braz; Diego, Marcão Silva (Wellington), Juninho (Rafael Gava) e Luiz Henrique; Wellinton (Angelo Rodríguez), Thiago Galhardo (Ian Lucas) e Paulo Baya (Pedrinho). Técnico: Márcio Zanardi.

SPORT - Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert (Pablo Dyego); Fabrício Dominguez (Fabinho), Fábio Matheus e Lucas Lima; Titi Ortíz (Vinicius Faria), Gustavo Coutinho e Romarinho. Técnico: Mariano Soso.

GOLS - Wellinton, aos quatro minutos do primeiro tempo. Marcão Silva, aos 23, e Luiz Henrique, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ribeiro, Marcão Silva, Diego e Juninho (Goiás); Rafael Thyere (Sport).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 151.885,00

PÚBLICO - 7.115 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).