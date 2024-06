Brusque empata com o Novorizontino e chega a sete jogos sem vitória na Série B

O Brusque não conseguiu encerrar sua sequência negativa na Série B do Brasileiro neste sábado, ao empatar sem gols com o Novorizontino, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela oitava rodada.

São sete jogos sem vitória do time catarinense, que tem seis pontos. Já o Novorizontino vive situação inversa: não perde há três partidas e alcançou os 11 11 pontos.

O primeiro tempo esteve longe de empolgar e teve o Brusque com ligeira superioridade sobre o Novorizontino. Aos 12 minutos, César Martins fez falta em Guilherme Queiroz e ele pediu pênalti. A arbitragem revisou no VAR e não deu falta fora da área e nem pênalti no lance em discussão.

Dentinho foi o jogador mais perigoso do Brusque. Aos 35, ele recebeu dentro da área e finalizou para ótima defesa de Jordi. Aos 39 foi a vez de Osman arriscar de longe, mas sem direção. E aos 45 novamente Dentinho concluiu de cabeça, apesar do impedimento marcado pelo auxiliar.

Depois do intervalo, o Novorizontino voltou com outra postura e conseguiu chegar com mais perigo à meta do Brusque. Aos seis, Rodrigo Soares cruzou e Neto Pessoa cabeceou rente à trave. Marlon também finalizou aos 26, mas a bola saiu pela linha de fundo da meta de Matheus Nogueira.

O Brusque teve dificuldades e dependeu do seu goleiro para não ficar atrás no placar. Aos 38, Fabrício Daniel finalizou com categoria de fora da área e viu Matheus Nogueira espalmar no ângulo direito. E foi neste ritmo que a partida seguiu até o apito final.

O Brusque volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Amazonas, às 17 horas, na Arena da Amazônia, em Manaus. Já o Novorizontino, na sexta-feira, receberá o Santos, às 21 horas, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 0 NOVORIZONTINO

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Maurício, Wallace e Alex Ruan; Marcos Serrato, Anderson Rosa (Wellissol) e Dentinho; Diego Mathias (Rodolfo Potiguar), Guilherme Queiroz (Diego Tavares) e Paulinho Moccelin (Osman). Técnico: Luizinho Vieira.

NOVORIZONTINO - Jordi; Rafael Donato, César Martins (Luisão) e Renato Palm; Rodrigo Soares, Geovane, Marlon e Reverson; Paulo Vitor (Waguininho depois Danilo Barcelos), Neto Pessoa (Fabrício Daniel) e Lucca (Rodolfo). Técnico: Eduardo Baptista.

CARTÕES AMARELOS - Wallace, Diego Mathias, Guilherme Queiroz e Diego Tavares (Brusque); Renato Palm, Reverson, Geovane e Waguininho (Novorizontino).

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 374 torcedores.

LOCAL - Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).