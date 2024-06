Da base à glória: conheça Dani Carvajal, o jogador que está há mais tempo no Real Madrid

O 15° título do Real Madrid apareceu após a cabeçada do lateral-direito, Daniel Carvajal, na cobrança de escanteio do meia Toni Kroos, no Estádio de Wembley. O espanhol de 32 anos é o jogador que está há mais tempo no clube e este foi apenas o gol número 13 em 431 jogos pelo time merengue.

Nascido na cidade de Leganés, Carvajal começou no futebol aos 10 anos, quando passou a integrar a base do Real Madrid, onde ficou por oito anos. Em 2010, o lateral passou a integrar o time B da equipe, o Real Madrid Castilla, onde ficou por três temporadas até ser contratado pelo Bayer Leverkusen.

Na Alemanha, não teve muito sucesso: foram apenas 36 jogos com um gol marcado. Após a passagem discreta em Leverkusen, Carvajal foi recontratado pela equipe merengue em 2013 para se juntar a uma equipe com superestrelas, entre elas: Marcelo, Pepe, Karim Benzema, Xabi Alonso e Cristiano Ronaldo.

Sob o comando do mesmo Carlo Ancelotti e, mais tarde, de Zinédine Zidane, Dani Carvajal conquistou todos os títulos possíveis dentro do clube, fazendo parte de uma época que marcou o domínio do Real Madrid na última década. Foram quatro Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes e dois Campeonatos Espanhóis.

Agora, como um dos mais experientes da equipe, Carvajal se tornou referência entre os jogadores e continua fazendo história dentro do Real Madrid.

"Não sei explicar o sentimento. É incrível. Foi um jogo muito complicado. Esperávamos por isso. Soubemos sofrer no primeiro tempo e a vitória veio no segundo, mas tivemos de lutar muito para vencer."