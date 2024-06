'Nunca vamos nos acostumar a ganhar', diz Carlo Ancelotti após 15º título do Real Madrid

Carlo Ancelotti comemorou muito a 15ª taça da Liga dos Campeões do Real Madrid. O treinador dançou com seus jogadores com a medalha de campeão no peito e foi jogado para cima por seus atletas. Uma festa justa ao treinador, de 64 anos, cinco vezes campeão europeu. Como jogador, o italiano soma mais duas conquistas

"Nunca vamos nos acostumar a ganhar. Foi difícil. Foi muito difícil, mais do que esperávamos. Sofremos muito no primeiro tempo, eles foram perigosos, mas melhoramos no segundo. Fomos mais equilibrados", afirmou o técnico, que fez questão de caminhar pelo gramado até encontrar a sua esposa na arquibancada para dar um beijo.

Ancelotti, porém, precisou comentar sobre o adeus do meio-campista Toni Kroos, que não renovou com o Real Madri. "Dá um pouco de tristeza, ele queria terminar a carreira assim. Uma carreira fantástica. E terminou da melhor forma possível. Temos que respeitá-lo", disse o treinador logo depois do título.

Durante a semana, Ancelotti afirmou que pretende se aposentar no clube espanhol. "Vou me aposentar no Real Madrid. A minha carreira terminará no Real Madrid, mas enquanto o Real Madrid me quiser estarei à disposição do clube."