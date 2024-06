Internacional retorna ao Brasileirão com vitória por 1 a 0 em cima do Cuiabá na Arena Pantanal

Na sua volta ao Campeonato Brasileiro o Internacional venceu por 1 a 0 o Cuiabá, neste sábado, na Arena Cuiabá, pela sétima rodada. Ainda sem ritmo de jogo, o time gaúcho não foi bem no primeiro tempo, mas mostrou intensidade no segundo e mereceu conquistar os três pontos. Agora soma 10. Complicada mesmo é a situação do time do Mato Grosso, que sofreu sua quinta derrota e continua na lanterna sem pontuar.

O time gaúcho não jogava pelo Brasileiro desde o dia 28 de abril, quando empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO. No meio da semana, pela Copa Sul-Americana levou a virada, por 2 a 1, do Belgrano-ARG, em jogo disputado na Arena Barueri, em São Paulo.

Mesmo na condição de visitante, o Internacional tentou se impor em campo, tanto que teve mais posse de bola no primeiro tempo sem, contudo, conseguir finalizar com perigo à meta defendida por Walter.

Mesmo mandante, o Cuiabá adotou uma postura defensiva para tentar surpreender na base da velocidade. Mas não deu certo, porque a bola não chegou nos pés de Isidro Pitta, isolado no ataque. Faltou acertar o último passe.

Para melhorar o setor de criação de jogadas, o time gaúcho voltou com mudanças para o segundo tempo. Entraram o meia Alan Patrick e o volante Aránguiz, respectivamente, nos lugares de Enner Valencia e Mauricio. Os lances agudos, enfim, começaram a aparecer. Aos sete minutos, Bruno Alves salvou em cima da linha com o peito, em virada de Alan Patrick, após uma grande defesa de Walter.

Aos 17 minutos, outra pressão gaúcha. Bruno Henrique, sozinho, chutou na frente de Walter que desviou a bola para a trave direita. A sobra ficou com Alan Patrick que chutou e a bola tocou nos braços de Bruno Alves, caído na área. O árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves (GO) anotou pênalti, mas alertado pelo VAR reconsiderou e marcou uma falta de Borré em cima de Bruno Alves no início da jogada.

Mas o Cuiabá estava muito acuado e sofreu o gol aos 23 minutos. Robert Renan, do lado esquerdo, fez o levantamento e, do outro lado, o lateral Hugo Mallo ajeitou a bola na barriga para chutar de pé esquerdo com força: 1 a 0.

Aos 34 minutos, outro lance polêmico. Após recuo de Mercado, o goleiro Rochet demorou para repor a bola e acabou se complicando, agarrando Eliel. O árbitro, precipitado, marcou pênalti e expulsou o goleiro, porém, de novo alertado pelo VAR anulou suas ações. Mesmo porque ficou claro o carrinho violento de Eliel sobre Rochet. Tanto que o atacante do Cuiabá acabou advertido pelo cartão amarelo.

Nos últimos minutos o Cuiabá ainda tentou o 'tudo ou nada'. Aos 40, na frente da grande área, Guilherme Madruga chutou forte e Rochet saltou para espalmar, numa grande defesa. Pressionado, o Internacional recuo, valorizou a posse de bola e garantiu a vitória.

O Cuiabá agora disputará dois jogos adiados por causa de sua participação na Copa Verde, em casa diante do Vitória, na próxima quarta-feira, e depois fora contra Criciúma, dia 10. Pelo Brasileirão, o Internacional atuará diante do São Paulo no dia 13, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

O time gaúcho fará na próxima semana dois jogos atrasados da Copa Sul-Americana. Na terça-feira vai enfrentar o Real Tomayapo-BOL, no estádio IV Centenário, na Bolívia, e no sábado (dia 8) receberá o Delfin-EQU no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Nestes jogos não contará com o goleiro Rochet, além dos atacantes Enner Valencia e Borré que vão servir suas seleções na Copa América. No total, eles serão desfalques por 11 jogos.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 1 INTERNACIONAL

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon, Bruno Alves e Ramon; Lucas Mineiro, Max (Jonathan Cafu), Fernando Sobral (Luciano Giménez), Denilson (Guilherme Madruga) e Clayson (Eliel); Isidro Pitta. Técnico: Petit.

INTERNACIONAL - Rochet; Hugo Mallo (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Robert Renan; Bruno Henrique (Fernando), Thiago Maia, Mauricio (Aránguiz) e Wesley (Renê); Enner Valencia (Alan Patrick) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

GOL - Hugo Mallo, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Clayson, Ramon e Denilson (Cuiabá). Borré, Mercado e Rochet (Internacional).

ÁRBITRO - Anderson Ribeiro Gonçalves (GO).

RENDA - R$ 252.115,00.

PÚBLICO - 5.747 torcedores

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).