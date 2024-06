António Oliveira vê crescimento no Corinthians apesar da quarta derrota no Brasileirão

Nada parece abalar a confiança de António Oliveira no time do Corinthians. O treinador afirmou que viu crescimento na equipe mesmo após a derrota, deste sábado, por 1 a 0, para o Botafogo, na Neo Química Arena, a quarta em sete jogos disputados no Campeonato Brasileiro.

"Mesmo com quatro derrotas e dois empates nos sete jogos disputados, se pode tirar coisas positivas e eu vejo um crescimento na equipe", disse o treinador, em entrevista coletiva. "Temos coisas a melhorar e os jogadores sabem disso. Temos de ser mais direcionados para o gol, mais agudos e ser mais objetivo nos últimos 30 metros do campo. Pecamos em não finalizar nossas jogadas e demos chance aos contra-ataques."

E continuou. "É uma equipe que cada vez sofre menos com o adversário, mais equilibrada, mas também não adiante eu perder todos os jogos por 1 a 0, que não vai levar a nada. Procuro resultados e não desculpas. Não venho me desculpar porque tenho poucas opções. Tenho de utilizar o que temos e fazer o melhor possível."

O treinador não se preocupa com a possibilidade de o time ficar brigando pera não cair para a segunda divisão. "Jogamos sete de 38 jogos. Isso é uma maratona. No final, vamos atingir nossos objetivos."

O Corinthians soma apenas cinco pontos no Brasileirão, fruto de uma vitória, dois empates e quatro derrotas. O time só volta a jogar pela competição, dia 11, contra o Athletico-PR, em Curitiba.