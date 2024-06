Sem Luciano e Igor Vinícius, São Paulo enfrenta Cruzeiro no MorumBis

Após duas rodadas de paralisação por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro retorna neste fim de semana. Com a ordem das partidas antes da paralisação mantida, o São Paulo recebe o Cruzeiro em casa, no MorumBis. O confronto acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

O São Paulo entra em campo com desfalques importantes. Luciano e Igor Vinícius receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos do jogo. Caso o campeonato tivesse continuado, seguindo o calendário dos jogos e não as rodadas, os atletas desfalcariam a equipe em clássico contra o Corinthians. No entanto, a decisão da CBF de rever o calendário alterou o panorama e retomou a ordem original.

Em breve, outros desfalques surgirão. Às vésperas da Copa América, o clube perde seu goleiro principal, Rafael, convocado para a seleção brasileira. O jogador entrou na lista de Dorival Júnior após Éderson, do Manchester City, sofrer uma lesão. O goleiro pode ficar fora por até nove jogos da equipe tricolor. A situação é a mesma para James Rodríguez, convocado para a seleção colombiana, mas que não tem sido aproveitado por Luis Zubeldía. Rafael ainda poderá ser escalado neste domingo.

Uma das dúvidas do técnico Zubeldía é como escalar o ataque tricolor. Calleri pode retomar a titularidade. No último jogo, o argentino ficou encantado com o desempenho de Lucas Moura, que dividiu o ataque com Juan e Luciano no início da partida. "Temos de ser inteligentes ao usar o Lucas para não queimá-lo fisicamente. Ele é vertical e nos ajuda com um tipo de antagonismo complementar, seja com Rato ou Nestor", disse o treinador.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Fernando Seabra não poderá contar com Arthur Gomes. O atacante sofreu um edema muscular na coxa esquerda e estará fora por alguns jogos. Dinenno também não participará. Ausente desde abril, o argentino anunciou nesta semana que deveria passar por uma cirurgia.

Antes do início da sétima rodada, São Paulo e Cruzeiro estavam em situação semelhante na tabela. Respectivamente em quinto e sexto lugar, ambas as equipes estão com 10 pontos.

A equipe paulista se mantém à frente com um saldo de quatro gols, contra um gol do time mineiro. Apesar disso, o Cruzeiro participou de somente cinco jogos, um a menos do que seu adversário, que já teve seis confrontos neste Brasileirão.

Em torneios internacionais, os dois brasileiros também estão em posições parecidas. Um dos representantes do País na Libertadores, o São Paulo conquistou o primeiro lugar em seu grupo, com 13 pontos e quatro vitórias em seis jogos. Da mesma forma, Cruzeiro avançou para a próxima fase da Copa Sul-Americana após permanecer na liderança do Grupo B do campeonato. Invicto, o time teve três vitórias e três empates, nenhuma derrota.

FCIHA TÉCNICA

SÃO PAULO x CRUZEIRO

SÃO PAULO - Rafael; Diego Costa, Nahuel Ferraresi, João Moreira e Patryck Lanza; Galoppo, Luiz Gustavo, Erick e Lucas Moura; Rodrigo Nestor e André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía.

CRUZEIRO - Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero, Barreal; Rafa Silva (Rafael Elias), Gabriel Veron e Matheus Pereira. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).