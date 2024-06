Após tropeço na Sul-Americana, Athletico-PR defende liderança do Brasileirão contra o Fortaleza

Após duas semanas de interrupção devido às enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro volta neste fim de semana. Para defender a liderança e dar uma resposta à torcida, o Athletico-PR visita o Fortaleza, no domingo, às 18h30, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, pela sétima rodada. O gramado da Arena Castelão será preservado para atender pedido da Conmebol.

Apesar de estar na ponta da tabela, com 13 pontos, o time de Cuca não tem correspondido nas outras competições, principalmente na Copa Sul-Americana, competição na qual se classificou em segundo lugar de seu grupo e foi para a repescagem. Pelo Nacional, a esperança é de resgatar o futebol, uma vez que na última rodada venceu o Palmeiras, por 2 a 0, na Arena Barueri.

Já o Fortaleza também estava focado nas copas, quando chegou à final da Copa do Nordeste e se classificou com antecedência em primeiro na competição nacional. O time de Vojvoda também quer reagir na tabela, onde iniciou a rodada em 11.º lugar, com sete pontos e vem de quatro empates seguidos, o último por 1 a 1 contra o Botafogo, mesmo atuando em casa.

O técnico Cuca, do Athletico-PR, não terá o volante Fernandinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem o capitão, Alex Santana herda a vaga entre os 11 iniciais. O zagueiro Thiago Heleno está recuperado da lesão e está confirmado.

"Vamos administrar esse momento, estou acostumado. Odeio, mas estou acostumado. É fácil você ser um amigo, de grupo, nas vitórias. Você tem que provar que é bom na derrota, levantar a guarda. São eles que vão defender a liderança do Brasileiro", disse o treinador.

No Fortaleza, Vojvoda terá a volta do volante Pedro Augusto, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, e volta a ser opção no banco de reservas. Já Calebe, Marinho e Lucas Sasha seguem como desfalques, entregues ao departamento médico.

Vivendo grande fase, o atacante Lucero falou sobre a virada de chave depois das classificações nas copas: "Domingo jogamos o Brasileirão, precisamos estar focados. Depois (quarta-feira) temos a final da Copa do Nordeste, quando vamos nos preparar e precisar de todo o grupo."

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X ATHLETICO-PR

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Hércules, Pochettino; Pikachu, Lucero e Machuca (Breno Lopes). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATHLETICO-PR - Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Alex Santana, Erick e Zapelli; Canobbio, Cuello e Pablo. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE).