Bagnaia ganha etapa da Itália da MotoGP após fantástica largada e encosta no líder Martin

Francesco Bagnaia entrou de vez na briga pelo terceiro título da MotoGP. Em fim de semana perfeito, o piloto italiano da Ducatti voltou ao topo do pódio neste domingo - havia vencido a corrida sprint no sábado - ao ganhar pela terceira vez seguida a etapa da Itália, em Mugello, e reduzir a distância para o líder Jorge Martin para apenas 18 pontos.

Em uma largada precisa, saltando da quinta posição (seria o segundo no grid, mas perdeu três posições por punição após atrapalhar Alex Márquez no classificatório) para a liderança, Pecco Bagnaia "passeou" em sua corrida predileta. Mesmo no fim, quando Martin ameaçou brigar pela liderança, mostrou que nada o atrapalharia e, no fim, foi celebrar com a galera, improvisando um rock and roll ao simular tocar uma guitarra. Homenageou a banda Kiss. Foi ovacionado. "Olê, olê, olê, Pecco, Pecco", cantavam os fãs italianos.

A celebração completa veio com Martin perdendo quatro pontos preciosos ao ser ultrapassado por Enea Bastianini no fim. O espanhol subiu para 171 pontos, diante de 153 de Pecco Bagnaia, que fechou o fim de semana somando 37 pontos, sendo 12 da sprint e 25 da vitória deste domingo.

"Uma corrida incrível, consegui vir por fora na largada e tomar a liderança logo na segunda curva e depois soube me manter na frente. Nas voltas finais tinha a corrida bem encaminhada e fico satisfeito, ainda, com a volta final do Bastianini, que meu ajudou. Obrigado Itália, obrigado Mugello", comemorou Bagnaia, enquanto Martin não escondia a decepção por vacilar na última volta e perder o segundo lugar. "Me desconcentrei."

Depois de decepcionar na corrida sprint no sábado ao cair sozinho, o líder Jorge Martin mais uma vez não soube administrar a pole position e, mais uma vez, viu o principal rival na luta pelo título, o bicampeão Francesco Bagnaia, superá-lo na largada.

A diferença é que neste domingo o italiano largou apenas em quinto e em belas manobras, deixou todos a sua frente para traz. A torcida em Mugello foi à loucura, com enorme vibração quando viu seu piloto favorito da corrida logo tomar a dianteira.

Não demorou para Pecco Bagnaia abrir vantagem na frente. Sobrou para Martin defender, ao menos, a segunda colocação, em fortes ataques de Enea Bastianini, que também havia abandonado na sprint, e de Marc Márquez.

Martin resistiu nas primeiras voltas e depois ganhou um respiro, na metade da prova, abrindo preciosos décimos de segundos. A briga no momento ficou pelo pódio, com Márquez partindo para cima de Bastianini e ganhando a posição restando seis voltas.

Restando três voltas para o fim, Martin tentou um sufoco final e encostou no italiano. Mas Bagnaia mostrou que tinha reservas, voltou a abrir bem, soube se manter na frente e festejou seu terceiro triunfo em Mugello, para enorme frisson das arquibancadas. A festa foi completa para a Ducati com Bastianini superando Márquez na penúltima volta e Martin nas últimas curvas.

A próxima etapa da MotoGP ocorre na Holanda, daqui três fins de semana, no dia 30 de junho, no circuito de Assen. Será a oitava corrida da temporada.

Confira a classificação da corrida da etapa da Itália:

1º - Francesco Bagnaia (Ducati), 40min51s385

2º - Enea Bastianini (Ducati), a 0s799

3º - Jorge Martin (Pramac), a 0s924

4º - Marc Márquez (Gresini Ducati), a 2s064

5º - Pedro Acosta (Tech3), a 7s501

6º - Franco Morbidelli (Pramac), a 9s890

7º - Fabio Di Giannantonio (VR46), a 10s076

8º - Maverick Viñales (Aprilia), a 11s683

9º - Álex Márquez (Gresini), a 13s535

10º - Brad Binder (KTM), a 15s901

11º - Aleix Espargaró (Aprilia), a 19s182

12º - Raul Fernandez (Trackhouse), a 20s307

13º - Marco Bezzecchi (VR46), a 20s346

14º - Miguel Oliveira (Trackhouse), a 23s292

15º - Alex Rins (Yamaha), a 23s613

16º - Jack Miller (KTM), a 28s417

17º - Pol Espargaro (KTM), a 28s778

18º - Fabio Quartararo (Yamaha), a 30s622

19º - Johann Zarco (LCR), a 31s457

20º - Luca Marini (Repsol Honda), a 32s310

21º - Lorenzo Salvadori (Aprilia), a 46s724

Abandonaram: Takaaki Nakagami (LCR Honda), Joan Mir (Repsol Honda), e Augusto Fernandez (Tech3)