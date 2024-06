Sinner derrota Moutet e disputa quartas de final contra Dimitrov em Roland Garros

O italiano Jannik Sinner, número dois do ranking mundial, tomou um susto no primeiro set, mas demonstrou equilíbrio emocional para superar o francês Corentin Moutet, neste domingo, por 3 sets 1, com parciais de 2/6, 6/3, 6/2 e 6/1, e garantir vaga nas quartas de final em Roland Garros.

O primeiro set foi surpreendente. Com direito ao irreverente saque por baixo e 'deixadinhas', o canhoto Moutet aproveitou a má atuação de Sinner para fechar em 6/2. Por pouco o francês não aplicou um 'pneu'.

Moutet começou mais uma vez e quebrou o primeiro saque de Sinner, mas o italiano, mais equilibrado, conseguiu devolver a quebra no segundo game.

Os dois tenistas mantiveram seus serviços até o sexto game, quando Sinner conseguiu se impor mais uma vez. Sem entregar pontos para o adversário, o italiano fechou o segundo set em 6/3.

O terceiro set começou com um saque por baixo de Moutet, mas este foi o único ponto do francês no game. Sinner em grande ritmo quebrou o serviço e repetiu o feito para fazer 4/1. Dá até o final do set, o segundo do ranking seguiu e frente e fechou em 6/2.

O domínio de Sinner se concretizou no começo do quarto set, com mais uma quebra do saque de Moutet, que demonstrou nervosismo. O italiano aproveitou para duas novas quebras e placar de 6/1.

O adversário de Sinner nas quartas de final, na terça-feira, será o búlgaro Grigor Dimitrov, 10º favorito, que superou o bom polonês Hubert Hurkacz (cabeça 8) em sets diretos na quadra Suzanne Lenglen, com 7/6 (7/5), 6/4 e 7/6 (7/3).

Dimitrov apostou muito na potência paras se garantir entre os oito melhores. Mesmo em jogo equilibrado, apareceu bem nos momentos decisivos para abrir vantagem. Foi assim no primeiro set, no qual fez 7/6 (7/5). Na segunda parcial, aproveitou a quebra para abrir boa vantagem com 6/4.

Sem poder errar, Hurkacz largou mal no terceiro set e foi quebrado logo no terceiro game. Sacando bem, o búlgaro abriu 3 a 1. E quando tinha tudo para embalar, perdeu a concentração e permitiu a reação e a virada na parcial, para 4 a 3.

Nada de se abalar, contudo. Dimitrov conseguir levar a definição para o tie-break e foi gigante no desempate, abrindo logo 4 a 0. No primeiro match point, com 6 a 3, sacou e celebrou o triunfo por 7 a 3.