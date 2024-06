Flamengo atropela Vasco na estreia de Álvaro Pacheco na maior goleada da história sobre o rival

Em boa fase sob o comando do técnico Tite, o Flamengo atropelou o Vasco ao fazer 6 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão, que marcou a estreia do técnico Álvaro Pacheco no comando do clube cruzmaltino.

A goleada sofrida no primeiro jogo em um clube do futebol brasileiro, aumenta ainda mais a pressão sobre o treinador, que terá um longo caminho para colocar o Vasco nos trilhos, ainda mais com o conflito interno entre a diretoria, encabeçada por Pedrinho, e a 777 Partners.

Enquanto o Vasco soma apenas seis pontos em sete jogos e tem a defesa mais vazada do campeonato ao levar 17 gols, o Flamengo se coloca novamente como um dos candidatos ao título brasileiro. O clube rubro-negro parece enfim ter engrenado com Tite e chegou aos 14 pontos. Tem também o melhor ataque, com 13, assim como o Botafogo.

O Flamengo viu o retrospecto sobre o rival aumentar ainda mais. O time rubro-negro não perde do Vasco no Brasileirão desde 2015, quando levou 1 a 0. Nos últimos dez confrontos no torneio, venceu sete e empatou quatro, tendo marcado impressionantes 26 gols e sofrido apenas nove.

No geral, foram 423 jogos, com 164 vitórias do Flamengo, 139 do Vasco e 120 empates. O time rubro-negro marcou 564 gols e levou 529. Essa é a maior vitória do time rubro-negro sobre o rival na história. A última vez que aconteceu algo semelhante foi em 1943, quando venceu por 6 a 2 no Campeonato Carioca.

Para o duelo, Tite contou com o força máxima, já que seu quarteto do Uruguai não foi convocado por Marcelo Bielsa para o último amistoso antes da Copa América. Outra novidade foi o retorno do zagueiro Fabrício Bruno, que era dado como certo no West Ham, da Inglaterra, mas a transferência acabou não se concluindo nos últimos dias.

O início do jogo foi de domínio do Vasco. Sob o talento de Payet e a velocidade de Rayan, o time cruzmaltino saiu ao ataque e abriu o placar aos oito minutos. David Luiz e De la Cruz se atrapalharam, Galdames colocou para dentro da área e Vergetti acertou um lindo voleio para fazer 1 a 0.

Quem viu o começo do Vasco, jamais pensou que o jogo tomaria outro rumo e que a derrota fosse uma das mais doídas da história. O time mandante teve chance de ampliar, mas acabou dando campo ao Flamengo, que empatou aos 27. Maicon perdeu a bola dentro da área e a viu ficar com De la Cruz. O uruguaio acionou Arrascaeta, que deixou para Everton Cebolinha acertar um bonito chute de primeira para igualar o placar.

A partir daí o Flamengo tomou conta da partida e o que era festa virou frustração para os vascaínos. Aos 32, em cobrança de escanteio ensaiada, Everton Cebolinha costurou a marcação e cruzou. Léo Jardim falhou e Pedro dominou no peito antes de tocar no fundo das redes. Aos 42, o time rubro-negro fez mais um. Cebolinha cobrou escanteio para David Luiz, que, sem deixar a bola cair, fez um golaço.

Antes do intervalo, João Victor fez falta em Everton Cebolinha e acabou expulso. Com um homem a mais, o Flamengo foi mais dominante no segundo tempo e não deixou o Vasco respirar. Aos cinco, Pedro tocou por cima da defesa adversária para Arrascaeta. Na cara do gol, o camisa 10 não perdoou.

A goleada só aumentou, muito pelo ímpeto do Flamengo, que não tirou o pé do acelerador. Aos 27, Arrascaeta fez fila na defesa do Vasco e tocou para Bruno Henrique, que chutou com categoria para fazer 5 a 1.

O time rubro-negro não parou, continuou martelando o Vasco, que estava desnorteado na partida. Aos 43, Gabigol fez as pazes com a torcida após ser vaiado. O agora camisa 99 recebeu de Wesley para deixar o seu, dando números finais ao embate. Ele não marcava desde o dia 10 de fevereiro, na vitória sobre o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, por 3 a 0.

O Flamengo volta a campo no dia 13, quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Grêmio, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 21h30, o Vasco visita o Palmeiras, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 6 FLAMENGO

VASCO - Léo Jardim; Maicon, João Victor e Léo; Puma Rodríguez (Zé Gabriel), Sforza (Paulo Henrique), Galdames, Payet (Praxedes) e Lucas Piton; Vegetti e Rayan (Rossi). Técnico: Álvaro Pacheco.

FLAMENGO - Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan (Erick Pulgar), De la Cruz, Gerson (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Pedro (Gabigol) e Everton Cebolinha (Bruno Henrique). Técnico: Tite.

GOLS - Vegetti, aos oito, Everton Cebolinha, aos 27, Pedro, aos 32, e David Luiz, aos 42 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, aos 5, Bruno Henrique, aos 27 e Gabigol, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vegetti e Zé Gabriel (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - João Victor (Vasco)

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).