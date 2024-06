Vinícius Júnior é ovacionado em festa do Real Madrid e Ancelotti faz coro por 'bola de ouro'

O Real Madrid celebrou neste domingo o 15º título da Liga dos Campeões da Europa ao lado de mais de meio milhão de torcedores, segundo a imprensa local, que lotaram as ruas de Madri. Decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, o atacante Vinicius Júnior foi ovacionado, inclusive pelo técnico Carlo Ancelotti. O treinador entrou no coro para o brasileiro conquistar a 'bola de ouro', prêmio dado ao melhor jogador do mundo eleito pela Fifa.

"Vinicius é Bola de Ouro. Não há dúvidas, mas a temporada do clube foi nota 10. Lidamos muito bem com esta temporada e meus jogadores foram fantásticos. Tiramos uma nota 10", disse o treinador, à Rádio Cadena SER.

O treinador só entrou no coro da própria torcida, que vem pedindo a premiação ao brasileira desde a final contra o Dortmund. Os torcedores, inclusive, até criaram uma música em alusão ao prêmio para Vinícius Júnior e a cantaram por toda Madri.

Antes de fazer a festa, a delegação do Real Madrid teve que cumprir toda uma programação preestabelecida. Primeiro, o elenco visitou a Catedral de Almudena e foi recebido pelo arcebispo José Lobo, que ganhou uma réplica da taça conquistada com o título da Liga dos Campeões.

A segunda parada foi na sede da Comunidade de Madri, onde a presidente Isabel Díaz Ayuso recebeu os jogadores e os demais integrantes do elenco. Da varanda do local, os jogadores discursaram para os milhares de torcedores presentes na praça Porta do Sol.

"Obrigado! Obrigado! Muito obrigado a todos. Estou muito contente de estar aqui outra vez. É muito importante estar aqui com vocês, com esses jogadores. Aprendemos muito com Toni (Kroos), que está aqui pela última vez. Aprendemos muito com Nacho, Dani (Carvajal), Luka (Modric), que ganharam tantas vezes. E os jovens, que estamos aqui hoje, queremos ganhar muito mais. E Hala Madrid", disse Vinicius Júnior.

Por fim, os jogadores desfilaram em carro aberto da prefeitura de Madri até a Praça Cibeles, onde foram recebidos por mais fãs. A festa terminou no estádio Santiago Bernabéu. O zagueiro e capitão Nacho foi o responsável por apresentar o troféu aos torcedores lá presentes.

A festa marcou também a despedida de Toni Kroos do Real Madrid. O jogador anunciou a aposentadoria e vai parar de vez após defender a Alemanha na Eurocopa. Já Modric, aos 38 anos, revelou que permanecerá no clube por mais uma temporada.