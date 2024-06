Após críticas e gol, Gabigol desabafa e revela desejo de ficar no Flamengo 'Por muito tempo'

Apesar de ser flagrado vestindo a camisa do Corinthians e ser duramente criticado pela torcida, que esteve presente no Maracanã na goleada do Flamengo, por 6 a 1, sobre o Vasco, o atacante Gabigol revelou que seu desejo é continuar no time rubro-negro 'por muito tempo'. Ele vem recebendo sondagens de vários clubes, chegando a ser cotado no Palmeiras e no próprio Corinthians.

"Já falei o que tinha que falar. Usei várias camisas de time, mas nunca usei camisa de rival do Rio. Me arrependo, errei, foi uma coisa sem pensar. Não teve nenhuma intenção, eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui, o quanto eu amo jogar para esta torcida. Eu jogo no Flamengo, eu me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa. Eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro, e eu espero ficar aqui por muito tempo", disse o atleta ainda no Maracanã.

Gabigol aproveitou o momento para desabafar. O dia acabou sendo especial para o atacante, que voltou a balançar, o que não acontecia desde o dia 10 de fevereiro, quando marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda. Neste período, colecionou problemas extracampo ao aparecer com a camisa do Corinthians e ao ser punido no caso de doping. Diante do Vasco, a torcida chegou a vaiar o atleta e pedir para que deixasse o clube.

"Na verdade, eu estou muito bem. Eu acho que depende tudo do ponto de vista que você enxerga as coisas. É claro que eu não vou conseguir agradar todo mundo. Também sei que muita gente quer estragar essa relação que a gente tem, entre o Flamengo e eu. Mas é só você ir pra parte boa, a parte que os meus colegas me ajudam. A diretoria também me apoia. Saem muitas coisas, muitas inverdades. Eu não posso ficar toda hora negando, senão fica chato da minha parte. O que eu tenho que fazer é focar nos meus treinamentos, dar o meu máximo, como eu sempre fiz."

O atacante despistou sobre um possível incômodo de ser reserva no Flamengo e garantiu estar totalmente à disposição do técnico Tite. "Quando eu entrar cinco, dez, 15 minutos, um jogo inteiro, eu vou dar o meu máximo. É claro que a maioria das vezes, graças a Deus, a gente foi muito feliz aqui. Mas às vezes acontecem coisas ruins. É o que eu falei: depende do ponto de vista. Eu estou aqui para poder voltar, poder ajudar. Quando precisar, eu vou estar pronto."

Gabigol deve continuar na reserva de Pedro no duelo contra o Grêmio, marcado para dia 13, às 20h, no Maracanã. O time rubro-negro é um dos líderes do torneio com 14 pontos.