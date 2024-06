Auxiliar de Abel nega falta de vontade e elogia força mental do Palmeiras em vitória no fim

Com a suspensão do técnico Abel Ferreira, o auxiliar Carlos Martinho foi o responsável por comandar o Palmeiras do banco de reservas na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, neste domingo, no estádio Heriberto Hülse, pela sétima rodada do Brasileirão. Ele exaltou a força mental da equipe alviverde.

"Gostaria de valorizar algo que é a força mental que a equipe tem. Depois de chegar à vantagem num campo difícil como esse. Passar dois minutos e sofrer um gol e, mesmo assim, acreditar, continuar e chegar várias vezes até o momento do gol do Lázaro só demonstra o quanto somos competitivos, mentalmente fortes e acreditamos até o fim. O jogo para nós só acaba quando o árbitro apita. Isso é importante. Todos os jogadores estão de parabéns pela entrega", afirmou o auxiliar, que negou falta de vontade do time nos últimos compromissos.

"Sabemos quanto é difícil ganhar, especialmente fora de casa. Hoje estava um ambiente muito bom, parabéns aos torcedores do Criciúma que fazem um ambiente muito bom. Sabíamos da dificuldade de vir aqui jogar. Sabíamos que não era falta de vontade. A equipe luta, corre, tenta. Faltou um pouco de eficiência no último terço para conseguir marcar. Hoje conseguimos fazer", disse.

O auxiliar falou também sobre a frustração da equipe após ter perdido a chance de acabar a primeira fase da Libertadores com a melhor campanha, devido ao empate com o San Lorenzo-ARG por 0 a 0. Neste domingo, o Palmeiras fez o seu primeiro jogo após a saída do atacante Endrick para o Real Madrid.

"Acho que ficamos frustrados porque o nosso sarrafo está tão alto de ser quase sempre a melhor campanha e não conseguimos alcançar. Foi uma campanha positiva num grupo difícil (na Libertadores), mas viemos de um resultado que não pretendíamos. Hoje, todos nós sabíamos o quanto era importante ter a vitória para, nesta data Fifa, trabalhar de forma mais tranquila. Sabemos que temos que melhorar. Nem tudo está bem depois dessa vitória. Temos duas semanas para poder trabalhar e voltar da melhor forma possível", completou.

Com Abel Ferreira, e os auxiliares João Martins e Vitor Castanheira, que também cumpriram suspensão, o Palmeiras volta a campo diante do Vasco no dia 13 de junho, às 21h30, na Arena Barueri. O time alviverde tem 11 pontos, ainda fora da zona de Libertadores.