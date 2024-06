Avaí bate Ituano, conquista a 5ª vitória seguida e assume vice-liderança da Série B

O Avaí assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Ituano por 1 a 0, neste domingo, no estádio Novelli Júnior, pela oitava rodada. Esta foi a segunda partida consecutiva que o time paulista desperdiçou um pênalti e perdeu pelo placar mínimo.

Com o resultado, o Avaí venceu o quinto jogo seguido e subiu para a vice-liderança, com 16 pontos, um a menos do que o Goiás, primeiro colocado. O Ituano, por sua vez, ficou com seis, na 16ª posição, muito próximo da zona de rebaixamento.

Buscando uma sequência positiva para se reerguer na competição, o Ituano entrou em campo com uma postura mais cautelosa e chegou a ser pressionado pelo Avaí nos minutos iniciais. O time catarinense criou duas boas oportunidades logo de cara. Na melhor delas, Garcez puxou o contra-ataque e arriscou. No meio do caminho, Claudinho salvou ao colocar a cabeça na bola e desviar para escanteio.

O Avaí dominou boa parte do primeiro tempo e a superioridade se transformou em gol aos 26. Após cobrança de escanteio de Giovanni, Marcos Vinícius recebeu no segundo pau e cabeceou em direção ao gol. Jonathan Costa apareceu como elemento surpresa e deu mais um desvio para o fundo das redes.

O Ituano esboçou uma reação no final, mas só foi sufocar o Avaí no segundo tempo. Aos sete, o árbitro marcou pênalti após toque de mão de Mário Sérgio. Thonny Anderson bateu com paradinha, mas acabou parando na defesa do goleiro César.

Desesperado em campo, o Ituano se desorganizou na tentativa de buscar a igualdade e quase levou o segundo. Aos 23, Garcez arriscou da entrada da área e exigiu boa defesa do goleiro Jefferson Paulino. Com o passar do tempo, os ânimos ficaram exaltados, tanto que o zagueiro Marcelo foi expulso no banco de reservas.

Nos minutos finais, o jogo virou ataque contra defesa. O Ituano tentou de todas as maneiras, mas conheceu mais uma derrota na Série B, muito pela boa atuação do goleiro César, que assegurou o triunfo a favor do Avaí.

O Ituano volta a campo na sexta-feira, às 19h, para enfrentar o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). No domingo, às 16h, o Avaí faz o clássico com a Chapecoense, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 1 AVAÍ

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Ruan Carlos), Claudinho, Wálber e Eduardo Diniz (Marlon); Rodrigo (José Aldo), Miquéias e Eduardo Person (Yann Rolim); Leozinho, Thonny Anderson (Zé Eduardo) e Vinícius Paiva. Técnico: Alberto Valentim.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan Costa e Mário Sérgio; Zé Ricardo (Ronaldo Henrique), Willian Maranhão, João Paulo (Pedrinho), Giovani (Jean Lucas) e Garcez (Alan Costa); Hygor (Gabriel Poveda). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Jonathan Costa, aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alberto Valentim (técnico), Léo Oliveira e Rodrigo (Ituano); Gabriel Poveda e Garcez (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Marcelo (Ituano).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 16.060,00.

PÚBLICO - 1.255 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).