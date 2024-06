Mbappé fica fora de lista da seleção francesa para a Olimpíada de Paris-2024

O técnico Thierry Henry divulgou a lista de jogadores da seleção francesa para a Olimpíada de Paris-2024 com uma grande surpresa. O treinador não incluiu o nome de Kylian Mbappé na relação provisória, apesar de declarações recentes do próprio jogador sobre sua intenção de defender sua seleção diante da torcida nos Jogos Olímpicos.

Mbappé tem 25 anos, mas poderia entrar na lista como uma das três exceções, acima de 23 anos, a qual cada treinador tem direito. Henry também já havia dado declarações de que contava com o atacante para a Olimpíada. Até mesmo o presidente da França, Emmanuel Macron, pedira a convocação dias atrás.

Mbappé, no entanto, não aparece na lista de 25 jogadores divulgada nesta segunda-feira. Uma possível explicação para tal ausência reside em sua provável transferência para o Real Madrid. O jogador se despediu do Paris Saint-Germain ao fim da temporada europeia e se tornou agente livre no mercado. Há a expectativa de que será anunciado pelo clube espanhol nos próximos dias.

Questionado sobre a ausência de Mbappé em sua lista, Thierry Henry indicou que a transferência seria o grande obstáculo para contar com o atacante na Olimpíada. Ao ser perguntado se teria conversado com pessoas do Real Madrid, o treinador respondeu, sem citar o nome do clube espanhol: "As pessoas com quem converse foram bem diretas ao ponto".

"Esta é a lista atual de jogadores e ela pode mudar até o dia 3 de julho. Os clubes têm o poder de dizer 'sim' ou 'não'", completou Henry. O treinador fez referência ao status do torneio olímpico de futebol, que não integra a Data Fifa. Logo os clubes não têm obrigação de liberar seus jogadores para as seleções.

No caso de Mbappé, a situação se torna mais delicada por se tratar de uma transferência ainda em andamento. E ainda conta com o agravante de que ele deve defender a seleção francesa na Eurocopa. Assim, emendaria a competição continental com a Olimpíada, o que praticamente anularia seu período de férias, que precisaria ser compensado logo ao se apresentar ao Real Madrid.

Na prática, o clube espanhol não poderia contar com o astro francês em seu primeiro mês de temporada europeia, que começa em agosto.

A ausência de Mbappé não é o único problema para Henry na seleção francesa olímpica. Ele incluiu em sua lista Warren Zaire-Emery e Bradley Barcola, jovens que já estão garantidos na Eurocopa, com a seleção principal. Assim, a dupla perderia suas férias emendando Eurocopa e Olimpíada, sem descanso.

"Precisamos ter boas discussões sobre o assunto porque estamos falando da integridade dos jogadores. Tenho total consciência sobre a situação de Warren e Bradley. Estamos nos dando a chance de poder contar com a melhor equipe possível (para os Jogos Olímpicos)", declarou Henry.