Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões

Forte candidato a vencer o prêmio de melhor do mundo, Vinícius Júnior voltou a ganhar destaque nesta segunda-feira. Ele foi eleito o melhor jogador da última edição da Liga dos Campeões da Europa, finalizada no sábado, com o título do Real Madrid, time do atacante brasileiro.

Ele foi escolhido como o melhor atleta da competição continental, que envolve os melhores times da atualidade na Europa, por um painel de especialistas da Uefa. "Vinícius Júnior fez uma série de exibições sensacionais pelo Real Madrid ao longo da campanha vitoriosa, marcando seis gols no total, incluindo o gol decisivo na final contra o Dortmund", justificou a Uefa, em comunicado.

A entidade que rege o futebol europeu destacou também os demais números do brasileiro no campeonato. Foram seis gols e cinco assistências em 10 jogos disputados, totalizando 901 minutos em campo e 99,3 quilômetros percorridos em campo. A Uefa ainda apontou a velocidade que o jogador conseguiu alcançar numa das partidas: 34,7km/h.

No sábado, Vinícius Júnior se tornou o primeiro brasileiro a marcar gols em duas finais diferentes da Liga dos Campeões. Contra o Borussia Dortmund, ele foi o autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o time alemão, no estádio de Wembley, em Londres. Em 2022, ele balançou as redes na vitória do Real sobre o Liverpool por 1 a 0.

"Estou muito feliz por poder vencer mais uma Liga dos Campeões com este clube, que tanto me deu. É uma coisa incrível. Nem todos podem experimentar e vencer tantas vezes", comemorou o atacante brasileiro.

A nova conquista, desta vez em eleição composta por especialistas, aumenta o cacife do brasileiro para disputar os prêmios Bola de Ouro, da revista francesa France Football, e The Best, da Fifa, que elegem o melhor jogador do mundo na temporada.