Figueirense promete punição a torcedor que ironizou tragédia no Rio Grande do Sul

O Figueirense prometeu punir o torcedor responsável por iniciar a confusão nas arquibancadas do estádio Centenário durante o jogo contra o Caxias, no último domingo, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

A briga começou depois que um torcedor do Figueirense imitou pessoas se afogando, se referindo às enchentes que destruíram diversas cidades do Rio Grande do Sul e deixaram mais de 150 pessoas mortas.

Em nota oficial, o Figueirense lamentou a confusão ocorrida no estádio em Caxias do Sul e prometeu punir o torcedor que ironizou a tragédia no Rio Grande do Sul. "Repudiamos de forma veemente a atitude isolada de um cidadão no meio da torcida alvinegra, que fez gestos repugnantes se referindo de maneira jocosa à tragédia que assolou o Estado do Rio Grande do Sul", diz o clube.

O time de Florianópolis também prometeu identificar o torcedor. "O Figueirense FC SAF buscará identificar e punir o referido cidadão, dentro do que lhe cabe, caso o mesmo seja identificado como sócio-torcedor do clube", afirmou. "O Figueirense não compactua com atitudes agressivas de qualquer natureza, seja ela praticada por qualquer lado."

O clube catarinense também criticou a suposta falta de segurança no estádio gaúcho. "Lamentamos ainda, a notória incapacidade técnica e operacional da referida praça esportiva no que tange salvaguardar a integridade dos torcedores visitantes, a grande maioria formada por famílias de SC."

O gesto do torcedor do Figueirense gerou uma confusão envolvendo as duas torcidas no Centenário. "Era nítido que a falta de um cordão de isolamento mais robusto e de maior número de seguranças, poderia facilitar atos violentos e/ou revides, já que o clima se que se apresentava nas arquibancadas, por parte das torcidas organizadas das duas equipes, não era amistoso."

Dentro de campo, o Figueirense perdeu para o Caxias, por 2 a 1, e estacionou nos 10 pontos, caindo para a 7ª colocação da Série C.