COI e Agência Francesa fazem parceria para combater criminalidade juvenil na Ásia com esportes

O Comitê Olímpico Internacional (COI) sabe que o esportes pode mudar a vida de muitas crianças e adolescentes e anunciou nesta segunda-feira uma parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que visa alavancar o poder do esporte para combater a criminalidade juvenil na Ásia e promover o desenvolvimento de competências e meios de subsistência dos jovens da África.

O acordo assinado contará com o investimento de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) de cada entidade para "melhorar o futuro dos jovens através do esporte". A primeira iniciativa revelada no acordo visa o financiamento de projetos esportivos comunitários que atingirão milhares de jovens em situação de risco em quatro regiões da Ásia.

"Também serão fornecidas formação e capacitação às organizações desportivas e de justiça criminal para desenvolverem a sua capacidade de fornecer programas desportivos e de prevenção da criminalidade juvenil", informou o COI.

A iniciativa será mais uma cooperação global entre o COI e o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, mirando "apoiar a utilização eficaz do esporte na prevenção da violência e do crime e de reforçar o papel do esporte e do setor desportivo na construção de um ambiente pacífico e seguro nas comunidades."

Além da Ásia, a AFD planeja investir mais 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,7 milhões) no programa Esportes, Educação e Meios de Vida Sustentáveis na África, uma iniciativa existente de dois anos lançada pelo COI e pela Laureus Sport for Good para promover a educação e a empregabilidade dos jovens através do esporte em 13 países africanos.

"Este investimento adicional ajudará a alargar o número de projetos de esporte comunitário para empregabilidade e meios de subsistência de 16 para 25, atingindo 12.000 jovens", anunciou. "O número de organizações que se beneficiam de assistência técnica, formação e capacitação também aumentará de 30 para 45."

Os acordos abrem novas oportunidades para o aumento de sinergias e o co-investimento em programas conjuntos, contribuindo para apoiar a organização dos Jogos Olímpicos da Juventude Dacar-2026 e a capacitação do movimento esportivo.