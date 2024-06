Volante Allan tem lesão mucular na coxa direita detectada e desfalca Flamengo por até um mês

O Flamengo só volta a campo em 10 dias, para encarar o Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileirão. Até lá, o técnico Tite terá de se desdobrar para encontrar uma formação para o meio-campo. O volante Allan teve uma lesão muscular detectada e para por até um mês. Para piorar, o treinador deve perder Arrascaeta e De la Cruz para a seleção uruguaia que disputará a Copa América, e Pulgar para o Chile.

Allan começou o clássico com o Vasco, no Maracanã, mas acabou substituído por Pulgar após sentir o problema muscular ainda no primeiro tempo. O chileno entrou bem, mas ocorre que vai defender sua seleção na Copa América e Tite carece de volantes.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Allan realizou exames que diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Seguirá tratamento no CT Ninho do Urubu", revelou o Flamengo.

A concorrência é grande no time principal do Flamengo e Allan vinha ganhando espaço com Tite nos últimos jogos após a realização de grandes partidas. O treinador terá pouco mais de uma semana para definir a próxima escalação, mas as opções são raras, já que Thiago Maia foi para o Internacional faz alguns meses.

O jovem Igor Jesus é a única opção de ofício para primeiro volante. O técnico rubro-negro pode optar, ainda, por recuar Gerson para a função, com Victor Hugo na armação, ou improvisar um dos zagueiros no setor, casos de David Luiz ou mesmo Leo Ortiz.

Não está descartada a utilização de três zagueiros, mas a lesão de Ayrton Lucas e a possível convocação de Viña para o Uruguai, deixariam Tite carente, ainda, na lateral-esquerda. Cebolinha poderia jogar improvisado por ali.