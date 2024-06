Grêmio oficializa acordo de produtividade com o zagueiro Rodrigo Caio até dezembro

Carente de zagueiros após as saídas de Bruno Alves e Bruno Uvini e as intermináveis lesões de Pedro Geromel, o Grêmio atendeu ao pedido do técnico Renato Gaúcho e oficializou nesta segunda-feira a chegada de Rodrigo Caio, de 30 anos, livre desde o fim do ano quando encerrou seu vínculo com o Flamengo.

Somente com os experientes Rodrigo Ely, Kannemann para a posição, além dos garotos Gustavo Martins, de 21 anos, e Natã, de 22, Renato Gaúcho há algum tempo que pedia a chegada de alguém importante para a defesa e indicou Rodrigo Caio, com quem trabalhou no Flamengo.

"Reforço Tricolor na zaga! Multicampeão por onde passou, Rodrigo Caio é o novo defensor do Grêmio. Medalhista de ouro na Olimpíada, ele também já conquistou a Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, Sul-Americana, Recopa, Brasileirão o Campeonato Carioca. Seja bem-vindo", anunciou o Grêmio.

O contrato será por produtividade, até dezembro. Caso o jogador revelado no São Paulo dê conta do recado e não volte a sofrer com as lesões - há dois anos não joga com frequência pelos problemas no joelho -, haverá uma renovação por mais uma temporada.

"O atleta desembarcou na última semana para fazer exames médicos no CT gremista e assinar com o clube até o final de 2024, com o estabelecimento de metas para a extensão por mais uma temporada", revelou os gaúchos. "Ele já vestiu a camisa da seleção brasileira em várias oportunidades, tanto na base quanto na principal. Foi campeão do Torneio de Toulon, sendo eleito o melhor zagueiro, e Campeão Olímpico em 2016 na histórica campanha da inédita medalha de ouro."

O Grêmio enfrenta o Huachipato nesta terça-feira, no Chile, e depois volta a trabalhar no CT do Parque Ecológico, do Corinthians, em São Paulo, visando o segundo jogo atrasado da fase de grupos na Libertadores, sábado, diante do Estudiantes, no Couto Pereira, em Curitiba. Rodrigo Caio deve se juntar ao elenco na quarta-feira, em São Paulo.